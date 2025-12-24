Забруднення моря в Одесі: громадян закликають рятувати птахів

Птахи у коробці. Фото: Новини.LIVE

На одеські пляжі винесло тонни олії, яка потрапила в море після обстрілу росією порту "Південний". На пляжах вже виявлено загиблі птахи ще десятки потребують екстреної допомоги. В Одеському зоопарку закликають громадян привозити пернатих для їхнього порятунку.

Журналісти Новини.LIVE побували в Одеському зоопарку та дізналися, як рятуючи птахів.

Реклама

Читайте також:

Порятунок пернатих

За словами Ігоря Білякова, на узбережжі Одеси ситуація критична. Тонни соняшникової олії після обстрілу порту "Південний" дісталися пляжів і морської акваторії. Багато птахів потрапили у масляну плівку і вже загинули, інші перебувають у небезпеці. Працівники Одеського зоопарку організували терміновий прийом постраждалих птахів та намагаються врятувати якомога більше тварин. Температура води та забруднення ускладнюють порятунок, а кожна година має вирішальне значення для їх виживання.

"Кожного птаха, якого привозять, ми обережно очищуємо від олії, сушимо і готуємо до повернення в природу. Чим швидше вони потрапляють до нас, тим більше шансів вижити", — зазначив Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку.

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков. Фото: Новини.LIVE

Працівниця витирає птаха. Фото: Новини.LIVE

Волонтери активно збирають птахів на узбережжі, контролюючи їх стан і забезпечуючи термінову допомогу. Багато тварин доставляють у коробках, де їх тримають у теплі, обігрівають і готують до обробки. Саме завдяки таким діям можна врятувати життя багатьом птахам, які інакше загинули б за кілька годин.

"На пляжах ми знайшли понад п’ятдесят птахів, деякі з них гинули на очах. Кожен день ми приймаємо нових постраждалих і робимо все можливе, щоб зберегти їхнє життя", — розповів волонтер Дмитро Мілютін.

Волонтер Дмитро Мілютін. Фото: Новини.LIVE

Птах у руках працівника зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Забруднення узбережжя продовжує поширюватися, і екологічні наслідки будуть довготривалими. Пляжі від Отради до Ланжерону вкриті масляною плівкою, а повітря насичене запахом олії, це ускладнює роботу рятувальників і волонтерів. Кожна година критично важлива для постраждалих птахів, тому всі дії проводяться максимально швидко.

"Коли ми пройшлися пляжем, все було в маслі, навіть повітря відчутно забруднене. Від нас нічого не залежить. На жаль, від нас нічого не залежить. Якби я зараз могла, я б все це руками забрала", — поділилася одеситка Марія.

Одеситка Марія. Фото: Новини.LIVE

Птах у коробці. Фото: Новини.LIVE

Птаха відмивають від олії. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що в морі біля Одеси виявили забруднення — на місці працюютб усі профільні служби. Також ми писали про те, як наразі виглядає узбережжя Чорного моря після катастрофи.