Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одеському зоопарку закликають рятувати птахів на узбережжі

В Одеському зоопарку закликають рятувати птахів на узбережжі

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 13:06
Забруднення моря в Одесі: громадян закликають рятувати птахів
Птахи у коробці. Фото: Новини.LIVE

На одеські пляжі винесло тонни олії, яка потрапила в море після обстрілу росією порту "Південний". На пляжах вже виявлено загиблі птахи ще десятки потребують екстреної допомоги. В Одеському зоопарку закликають громадян привозити пернатих для їхнього порятунку.

Журналісти Новини.LIVE побували в Одеському зоопарку та дізналися, як рятуючи птахів.

Реклама
Читайте також:

Порятунок пернатих

За словами Ігоря Білякова, на узбережжі Одеси ситуація критична. Тонни соняшникової олії після обстрілу порту "Південний" дісталися пляжів і морської акваторії. Багато птахів потрапили у масляну плівку і вже загинули, інші перебувають у небезпеці. Працівники Одеського зоопарку організували терміновий прийом постраждалих птахів та намагаються врятувати якомога більше тварин. Температура води та забруднення ускладнюють порятунок, а кожна година має вирішальне значення для їх виживання.

"Кожного птаха, якого привозять, ми обережно очищуємо від олії, сушимо і готуємо до повернення в природу. Чим швидше вони потрапляють до нас, тим більше шансів вижити", — зазначив Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку.

Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков. Фото: Новини.LIVE
Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Працівниця витирає птаха. Фото: Новини.LIVE

Волонтери активно збирають птахів на узбережжі, контролюючи їх стан і забезпечуючи термінову допомогу. Багато тварин доставляють у коробках, де їх тримають у теплі, обігрівають і готують до обробки. Саме завдяки таким діям можна врятувати життя багатьом птахам, які інакше загинули б за кілька годин.

"На пляжах ми знайшли понад п’ятдесят птахів, деякі з них гинули на очах. Кожен день ми приймаємо нових постраждалих і робимо все можливе, щоб зберегти їхнє життя", — розповів волонтер Дмитро Мілютін.

Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Волонтер Дмитро Мілютін. Фото: Новини.LIVE
Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Птах у руках працівника зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Забруднення узбережжя продовжує поширюватися, і екологічні наслідки будуть довготривалими. Пляжі від Отради до Ланжерону вкриті масляною плівкою, а повітря насичене запахом олії, це ускладнює роботу рятувальників і волонтерів. Кожна година критично важлива для постраждалих птахів, тому всі дії проводяться максимально швидко.

"Коли ми пройшлися пляжем, все було в маслі, навіть повітря відчутно забруднене. Від нас нічого не залежить. На жаль, від нас нічого не залежить. Якби я зараз могла, я б все це руками забрала", — поділилася одеситка Марія.

Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Одеситка Марія. Фото: Новини.LIVE
Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Птах у коробці. Фото: Новини.LIVE
Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Птаха відмивають від олії. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що в морі біля Одеси виявили забруднення — на місці працюютб усі профільні служби. Також ми писали про те, як наразі виглядає узбережжя Чорного моря після катастрофи.

Одеса порятунок Одеська область Новини Одеси екологія загибель птахи
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації