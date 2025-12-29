Стан пляжів Одеси після забруднення олією

Одеський пляж. Фото: Одеська міська рада

Стан узбережжя Одеси помітно покращився після забруднення олією. Складна ситуація лишається лише на окремих ділянках. Загрози для птахів наразі не зафіксовано.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

Забруднення моря

Станом на 29 грудня ситуація із забрудненням узбережжя Одеси стабілізується. За результатами екологічного моніторингу, який проводили 27 та 28 грудня, відходів рослинної олії не виявили в акваторії Чорного моря та на піщаній зоні пляжів Ланжерон, Відрада, Дельфін і Аркадія. Також чисто на пляжах 15-ї та 16-ї станцій Великого Фонтану та біля ресторану YUG. На Інклюзивному пляжі (11-та станція Великого Фонтану) зафіксували значне зменшення забруднення. Там залишилися лише дрібні та розсіяні плями на поверхні води.

Пляма олії у воді. Фото: Одеська міська рада

На пляжі Санторіні ситуацію вдалося покращити після встановлення 26 грудня бонових загороджень Департаментом муніципальної безпеки. Водночас поодинокі сліди олії на цій ділянці ще спостерігаються. Упродовж вихідних загиблих птахів на узбережжі не виявили.

Чиста вода на пляжі в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Зазначимо, забруднення узбережжя виникло після влучання по резервуарах у порту міста Південне. Унаслідок ворожої атаки рослинна олія разом із продуктами горіння потрапила в акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які наслідки екології спричинило забруднення моря. Також ми писали, що одеситів закликали допомогти врятувати птахів.