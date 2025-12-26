Відео
Одеситів просять допомогти врятувати птахів — що потрібно

Дата публікації: 26 грудня 2025 15:05
В Одеському зоопарку шукають тимчасову опіку для птахів
Врятований птах в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одеському зоопарку нині перебуває близько 300 птахів, врятованих після забруднення узбережжя. Їх уже відмили від олії, висушили та зігріли, але повертати в природу поки що небезпечно. Через холод і стан оперення випуск може призвести до загибелі. Зоопарк просить одеситів допомогти з тимчасовою опікою.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Порятунок птахів

Одеський зоопарк подякував усім небайдужим, хто збирав постраждалих птахів на узбережжі та доправляв їх до фахівців. За словами директора одеського зоопарку Ігоря Білякова, саме завдяки цій допомозі вдалося врятувати сотні життів. Наразі всі птахи перебувають у теплі, але їм ще потрібен час для відновлення природного покриття. Лише після цього і за сприятливої погоди їх можна буде безпечно випустити в дику природу. Утім, залишати всіх у зоопарку неможливо — бракує місць і людей для повноцінного догляду.

Тому зоопарк звертається до одеситів із проханням тимчасово взяти кількох птахів під опіку. Йдеться про тепле приміщення — навіть невелику кімнату чи ванну. Заклад забезпечить кормом і надасть детальні рекомендації з догляду. Ігор Біляков закликав долучатися вже зараз.

"Я хочу висловити величезну подяку усім небайдужим людям, які постраждалих птахів збирали на одеських пляжах і принесли їх до зоопарку. Ви врятували велику кількість життів. Зараз у нас близько 300 птахів. Ми їх відмили, висушили, вони в теплі. Але зоопарк не має можливостей для подальшої реабілітації всіх. Швидко випускати їх не можна — вони ще не відновили оперення, до того ж холодна погода. Тому прошу всіх, хто може, взяти хоча б кілька птахів у тимчасову опіку. Ми дамо корми і детально пояснимо, як за ними доглядати. Коли стан дозволить і погода буде кращою, ми випустимо їх у природу", — заявив Біляков.

Усі охочі допомогти можуть звертатися безпосередньо до зоопарку за телефоном: 068 140 45 39.

Нагадаємо, ми повідомляли, що біля Одеси в морі виявили плями олії. Також ми писали про те, які наслідки для екології можуть бути.

Одеса порятунок Одеська область Новини Одеси екологія птахи
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
