В Одесском зоопарке ищут временную опеку для птиц

Спасенная птица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одесском зоопарке сейчас находится около 300 птиц, спасенных после загрязнения побережья. Их уже отмыли от масла, высушили и согрели, но возвращать в природу пока опасно. Из-за холода и состояния оперения выпуск может привести к гибели. Зоопарк просит одесситов помочь с временной опекой.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Спасение птиц

Одесский зоопарк поблагодарил всех неравнодушных, кто собирал пострадавших птиц на побережье и доставлял их к специалистам. По словам директора одесского зоопарка Игоря Белякова, именно благодаря этой помощи удалось спасти сотни жизней. Сейчас все птицы находятся в тепле, но им еще нужно время для восстановления естественного покрытия. Только после этого и при благоприятной погоде их можно будет безопасно выпустить в дикую природу. Впрочем, оставлять всех в зоопарке невозможно — не хватает мест и людей для полноценного ухода.

Поэтому зоопарк обращается к одесситам с просьбой временно взять нескольких птиц под опеку. Речь идет о теплом помещении — даже небольшой комнате или ванной. Заведение обеспечит кормом и предоставит детальные рекомендации по уходу. Игорь Беляков призвал участвовать уже сейчас.

"Я хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным людям, которые пострадавших птиц собирали на одесских пляжах и принесли их в зоопарк. Вы спасли большое количество жизней. Сейчас у нас около 300 птиц. Мы их отмыли, высушили, они в тепле. Но зоопарк не имеет возможностей для дальнейшей реабилитации всех. Быстро выпускать их нельзя — они еще не восстановили оперение, к тому же холодная погода. Поэтому прошу всех, кто может, взять хотя бы несколько птиц во временную опеку. Мы дадим корма и подробно объясним, как за ними ухаживать. Когда состояние позволит и погода будет лучше, мы выпустим их в природу", — заявил Беляков.

Все желающие помочь могут обращаться непосредственно в зоопарк по телефону: 068 140 45 39.

Напомним, мы сообщали, что возле Одессы в море обнаружили пятна масла. Также мы писали о том, какие последствия для экологии могут быть.