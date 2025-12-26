Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесситов просят помочь спасти птиц — что нужно

Одесситов просят помочь спасти птиц — что нужно

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 15:05
В Одесском зоопарке ищут временную опеку для птиц
Спасенная птица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одесском зоопарке сейчас находится около 300 птиц, спасенных после загрязнения побережья. Их уже отмыли от масла, высушили и согрели, но возвращать в природу пока опасно. Из-за холода и состояния оперения выпуск может привести к гибели. Зоопарк просит одесситов помочь с временной опекой.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Спасение птиц

Одесский зоопарк поблагодарил всех неравнодушных, кто собирал пострадавших птиц на побережье и доставлял их к специалистам. По словам директора одесского зоопарка Игоря Белякова, именно благодаря этой помощи удалось спасти сотни жизней. Сейчас все птицы находятся в тепле, но им еще нужно время для восстановления естественного покрытия. Только после этого и при благоприятной погоде их можно будет безопасно выпустить в дикую природу. Впрочем, оставлять всех в зоопарке невозможно — не хватает мест и людей для полноценного ухода.

Поэтому зоопарк обращается к одесситам с просьбой временно взять нескольких птиц под опеку. Речь идет о теплом помещении — даже небольшой комнате или ванной. Заведение обеспечит кормом и предоставит детальные рекомендации по уходу. Игорь Беляков призвал участвовать уже сейчас.

"Я хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным людям, которые пострадавших птиц собирали на одесских пляжах и принесли их в зоопарк. Вы спасли большое количество жизней. Сейчас у нас около 300 птиц. Мы их отмыли, высушили, они в тепле. Но зоопарк не имеет возможностей для дальнейшей реабилитации всех. Быстро выпускать их нельзя — они еще не восстановили оперение, к тому же холодная погода. Поэтому прошу всех, кто может, взять хотя бы несколько птиц во временную опеку. Мы дадим корма и подробно объясним, как за ними ухаживать. Когда состояние позволит и погода будет лучше, мы выпустим их в природу", — заявил Беляков.

Все желающие помочь могут обращаться непосредственно в зоопарк по телефону: 068 140 45 39.

Напомним, мы сообщали, что возле Одессы в море обнаружили пятна масла. Также мы писали о том, какие последствия для экологии могут быть.

Одесса спасение Одесская область Новости Одессы экология птицы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации