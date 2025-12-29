Состояние пляжей Одессы после загрязнения маслом

Одесский пляж. Фото: Одесский городской совет

Состояние побережья Одессы заметно улучшилось после загрязнения маслом. Сложная ситуация остается лишь на отдельных участках. Угрозы для птиц пока не зафиксировано.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Загрязнение моря

По состоянию на 29 декабря ситуация с загрязнением побережья Одессы стабилизируется. По результатам экологического мониторинга, который проводили 27 и 28 декабря, отходов растительного масла не обнаружили в акватории Черного моря и на песчаной зоне пляжей Ланжерон, Отрада, Дельфин и Аркадия. Также чисто на пляжах 15-й и 16-й станций Большого Фонтана и возле ресторана YUG. На Инклюзивном пляже (11-я станция Большого Фонтана) зафиксировали значительное уменьшение загрязнения. Там остались лишь мелкие и рассеянные пятна на поверхности воды.

Пятно масла в воде. Фото: Одесский городской совет

На пляже Санторини ситуацию удалось улучшить после установки 26 декабря боновых заграждений Департаментом муниципальной безопасности. В то же время единичные следы масла на этом участке еще наблюдаются. В течение выходных погибших птиц на побережье не обнаружили.

Чистая вода на пляже в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Отметим, загрязнение побережья возникло после попадания по резервуарам в порту города Южное. В результате вражеской атаки растительное масло вместе с продуктами горения попало в акваторию Черного моря.

Напомним, мы сообщали о том, какие последствия экологии повлекло загрязнение моря. Также мы писали, что одесситов призвали помочь спасти птиц.