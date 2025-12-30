Видео
Главная Одесса Море отошло от одесских берегов — есть ли опасность

Море отошло от одесских берегов — есть ли опасность

Дата публикации 30 декабря 2025 16:55
В Одессе отошло море от берегов: объяснение явления
Море отошло от берегов. Фото: Одесский городской совет

В Одессе и на побережье области море заметно отошло от берегов. Вода отступила на десятки, а иногда и на сотни метров, обнажив камни и песчаные отмели. Специалисты объясняют, что это естественный процесс, который не опасен.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

Отток моря

В последние дни побережье Черного моря выглядит необычно — вместо воды видно морское дно, камни и участки, которые обычно скрыты под волнами. Несмотря на распространенное название "отлив", речь идет не о классических приливах и отливах, которые для Черного моря не характерны. Основная причина — сильные северо-восточные ветры. Они сдувают верхний слой воды в открытое море, из-за чего уровень у берега временно снижается.

Ситуацию также усугубляет высокое атмосферное давление. По оценкам специалистов, каждый дополнительный гектопаскаль снижает уровень воды примерно на один сантиметр. Дополнительным фактором стала маловодность 2025 года. Меньший приток воды из Дуная, Днепра, Днестра и Южного Буга делает уровень моря более чувствительным к погодным условиям. Сухой и холодный воздух также способствует более быстрому испарению.

Для морской экосистемы это временный стресс, ведь обнажаются места обитания мелких организмов. В то же время специалисты отмечают, что угрозы катастрофы нет. После изменения направления ветра море вернется к привычному уровню.

Напомним, мы сообщали, что в море обнаружили пятна масла после российского обстрела. Также мы писали о том, в каком состоянии пляжи Одессы после загрязнения.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы море экология
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
