Замерзлий Ланжерон: як Одеса переживає справжню зиму

Бурульки вкрили пірс. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

В Одесі настала справжня зима, яку місто не бачило вже кілька років. Лід сковує море, а бурульки звисають з поручнів. Найбільше мороз відчутний на набережній Ланжерона, де хвилі перетворилися на крижані візерунки.

Кореспондент Новини.LIVE побував на узбережжі та зафіксував, як виглядає замерзлий Ланжерон.

Пляж укритий льодом. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Мороз змінив вигляд узбережжя

Зазвичай м’яка одеська зима рідко приносить сильні морози. Але цього разу температура опустилася майже до -10 °C, а холодний вітер лише посилив відчуття холоду. Через це набережна Ланжерона вкрилася льодом, а хвилі моря замерзли просто біля берега.

Поручні в льоді. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Птахи сидять на льоду. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Металева лавочка посеред льоду. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Шторм, який вирув кілька днів поспіль, додав свою "роботу". Вода заливала пірс і сходи, а потім миттєво замерзала. У результаті пляж перетворився на справжній крижаний пейзаж.

Замерзлі хвилі моря. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Льодом вкрита набережна та поручні. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Лід на пірсі. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Бурульки, лід і замерзлі хвилі

Поручні вздовж набережної вкрилися товстим шаром льоду та бурульками. Лід з’явився навіть на пірсі та сходах до моря. Чорне море ще не замерзло повністю, але його хвилі біля берега вже схожі на крижану скульптуру.

Лід покрив дерев'яну набережну. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Набережна Ланжерону вся покрита товстим льодом. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Обмерзла арка. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Такий вигляд узбережжя для Одеси — рідкість. Востаннє подібні морози містяни бачили кілька років тому.

Праска та прасувальна дошка на Ланжероні. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Одесити не відмовляються від прогулянок

Попри сильний холод, містяни продовжують виходити до моря. У теплих куртках, шапках і шарфах люди прогулюються набережною, купують гарячі напої та фотографують замерзлі хвилі.

Людина фотографує море. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Чоловік годує чайок на пляжі. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Дехто зупиняється, щоб просто помилуватися незвичним пейзажем. Інші — знімають відео для соцмереж, адже така "зимова Одеса" трапляється нечасто.

Дівчата фотографують море. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Арка на пляжі Ланжерон. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Зима затрималась у місті

Морозна погода тримається в Одесі вже кілька днів поспіль. Для міста, де зазвичай зими м’які та короткі, це справжній сюрприз.

Бурульки на пірсі. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Ланжерон зараз виглядає так, ніби його перенесли з півночі України. І поки морози не відступають, одесити продовжують насолоджуватися незвичною зимовою атмосферою біля моря.

Обмерзлі "Двері Сонця" на Ланжероні. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Нагадаємо, в ніч на 17 січня в Одеському регіоні зафіксували температурний рекорд цього сезону. Також ми писали, що у горах врятували одесита, який підіймався на Говерлу без спорядження.