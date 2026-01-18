Замерзлий Ланжерон: як Одеса переживає справжню зиму

Пляж Ланжерон скувало льодом — фоторепортаж зимової Одеси
В Одесі настала справжня зима, яку місто не бачило вже кілька років. Лід сковує море, а бурульки звисають з поручнів. Найбільше мороз відчутний на набережній Ланжерона, де хвилі перетворилися на крижані візерунки.
Кореспондент Новини.LIVE побував на узбережжі та зафіксував, як виглядає замерзлий Ланжерон.
Мороз змінив вигляд узбережжя
Зазвичай м’яка одеська зима рідко приносить сильні морози. Але цього разу температура опустилася майже до -10 °C, а холодний вітер лише посилив відчуття холоду. Через це набережна Ланжерона вкрилася льодом, а хвилі моря замерзли просто біля берега.
Шторм, який вирув кілька днів поспіль, додав свою "роботу". Вода заливала пірс і сходи, а потім миттєво замерзала. У результаті пляж перетворився на справжній крижаний пейзаж.
Бурульки, лід і замерзлі хвилі
Поручні вздовж набережної вкрилися товстим шаром льоду та бурульками. Лід з’явився навіть на пірсі та сходах до моря. Чорне море ще не замерзло повністю, але його хвилі біля берега вже схожі на крижану скульптуру.
Такий вигляд узбережжя для Одеси — рідкість. Востаннє подібні морози містяни бачили кілька років тому.
Одесити не відмовляються від прогулянок
Попри сильний холод, містяни продовжують виходити до моря. У теплих куртках, шапках і шарфах люди прогулюються набережною, купують гарячі напої та фотографують замерзлі хвилі.
Дехто зупиняється, щоб просто помилуватися незвичним пейзажем. Інші — знімають відео для соцмереж, адже така "зимова Одеса" трапляється нечасто.
Зима затрималась у місті
Морозна погода тримається в Одесі вже кілька днів поспіль. Для міста, де зазвичай зими м’які та короткі, це справжній сюрприз.
Ланжерон зараз виглядає так, ніби його перенесли з півночі України. І поки морози не відступають, одесити продовжують насолоджуватися незвичною зимовою атмосферою біля моря.
Нагадаємо, в ніч на 17 січня в Одеському регіоні зафіксували температурний рекорд цього сезону. Також ми писали, що у горах врятували одесита, який підіймався на Говерлу без спорядження.
Читайте Новини.LIVE!