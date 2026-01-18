Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Пляж Ланжерон скувало льодом — фоторепортаж зимової Одеси

Пляж Ланжерон скувало льодом — фоторепортаж зимової Одеси

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 11:37
Замерзлий Ланжерон: як Одеса переживає справжню зиму
Бурульки вкрили пірс. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

В Одесі настала справжня зима, яку місто не бачило вже кілька років. Лід сковує море, а бурульки звисають з поручнів. Найбільше мороз відчутний на набережній Ланжерона, де хвилі перетворилися на крижані візерунки.

Кореспондент Новини.LIVE побував на узбережжі та зафіксував, як виглядає замерзлий Ланжерон.

Реклама
Читайте також:
Пляж Ланжерон скувало льодом
Пляж укритий льодом. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Мороз змінив вигляд узбережжя

Зазвичай м’яка одеська зима рідко приносить сильні морози. Але цього разу температура опустилася майже до -10 °C, а холодний вітер лише посилив відчуття холоду. Через це набережна Ланжерона вкрилася льодом, а хвилі моря замерзли просто біля берега.

Лід на пляжі в Одесі
Поручні в льоді. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE
Замерзлі чайки
Птахи сидять на льоду. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE
Лавочка на пляжі
Металева лавочка посеред льоду. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Шторм, який вирув кілька днів поспіль, додав свою "роботу". Вода заливала пірс і сходи, а потім миттєво замерзала. У результаті пляж перетворився на справжній крижаний пейзаж.

Пляж Ланжерон в льоді
Замерзлі хвилі моря. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE
Обмерзлі поручні
Льодом вкрита набережна та поручні. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE
Пірс у льоді
Лід на пірсі. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Бурульки, лід і замерзлі хвилі

Поручні вздовж набережної вкрилися товстим шаром льоду та бурульками. Лід з’явився навіть на пірсі та сходах до моря. Чорне море ще не замерзло повністю, але його хвилі біля берега вже схожі на крижану скульптуру.

Пляж Ланжерон взимку
Лід покрив дерев'яну набережну. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE
Фоторепортаж зимової Одеси
Набережна Ланжерону вся покрита товстим льодом. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE
Чорне море взимку
Обмерзла арка. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Такий вигляд узбережжя для Одеси — рідкість. Востаннє подібні морози містяни бачили кілька років тому.

Прасувальна дошка на пляжі
Праска та прасувальна дошка на Ланжероні. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Одесити не відмовляються від прогулянок

Попри сильний холод, містяни продовжують виходити до моря. У теплих куртках, шапках і шарфах люди прогулюються набережною, купують гарячі напої та фотографують замерзлі хвилі.

Пляж Ланжерон скувало льодом
Людина фотографує море. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE
Чоловік на пляжі
Чоловік годує чайок на пляжі. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Дехто зупиняється, щоб просто помилуватися незвичним пейзажем. Інші — знімають відео для соцмереж, адже така "зимова Одеса" трапляється нечасто.

Люди фотографують море
Дівчата фотографують море. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE
Зимовий Ланжерон
Арка на пляжі Ланжерон. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Зима затрималась у місті

Морозна погода тримається в Одесі вже кілька днів поспіль. Для міста, де зазвичай зими м’які та короткі, це справжній сюрприз.

Бурульки на пляжі
Бурульки на пірсі. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Ланжерон зараз виглядає так, ніби його перенесли з півночі України. І поки морози не відступають, одесити продовжують насолоджуватися незвичною зимовою атмосферою біля моря.

Пляж Ланжерон
Обмерзлі "Двері Сонця" на Ланжероні. Фото: Вікторія Яслик/Новини.LIVE

Нагадаємо, в ніч на 17 січня в Одеському регіоні зафіксували температурний рекорд цього сезону. Також ми писали, що у горах врятували одесита, який підіймався на Говерлу без спорядження.

Одеса пляж Одеська область зима Новини Одеси фоторепортаж
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації