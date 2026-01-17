Морози на Одещині: зафіксовано температурний рекорд

Дівчина на засніженому пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині зберігається справжня зимова погода з сильними морозами та ожеледицею. В ніч на 17 січня в регіоні зафіксували температурний рекорд цього сезону.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Температурні позначки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Температурний рекорд на Одещині

За їхніми даними, вперше за зимовий сезон 2025-2026 років на всіх метеостанціях Одещини нічна температура опустилася нижче -10 °C. Холодна хвиля охопила не лише область, а й узбережжя Чорного моря.

Яку погоду чекати найближчими днями на Одещині

Синоптики кажуть, що погодні умови в регіоні найближчими днями формуватиме гребінь холодного антициклону під назвою "Christian". Через це в області прогнозують сонячну, але морозну погоду. Подекуди можлива ожеледиця, тож водіям і пішоходам радять бути обережними.

Вітер очікується північно-східний, помірний. Морози збережуться і надалі, особливо вночі. Температура морської води зараз становить +2…+3 °C. Море спочатку буде з легким хвилюванням, але згодом воно посилиться.

Як вберегтися від переохолодження

Рятувальники нагадують, що переохолодження може бути небезпечним для здоров’я. Основні його ознаки — сильний озноб, бліда шкіра, сонливість, слабкість і втрата чутливості рук та ніг.

У разі перших симптомів людину потрібно перенести в тепле місце, зняти мокрий одяг, укрити сухими речами, дати тепле пиття та викликати медиків. Особливо вразливі до морозу діти, літні люди та особи без постійного житла.

У ДСНС закликають одеситів одягатися тепліше, не перебувати довго на морозі та уважно ставитися до людей поруч.

Нагадаємо, цими вихідними в Україну прийшли люті холоди. Також в Укргідрометцентрі сказали, як довго ще будуть морози.