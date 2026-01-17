Погода в Одесі 17 січня 2024: холодно, без опадів, сильний вітер

Мороз стане сильнішим — погода в Одесі на сьогодні
Сьогодні, 17 січня, в Одесі очікується холодна та морозна погода. Синоптики не передбачають опадів, проте прогнозують посилення вітру, який зробить відчуття холоду ще сильнішим. Мешканцям та гостям міста рекомендується одягатися тепліше і по можливості уникати тривалого перебування на вулиці.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура буде -8...-10 °C, вдень підніметься до -5... -7°C,
Погода в Одеській області
На Одещині також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -8 С° до -13 °C, вдень від -4 °C до -9°C.
Прикмети на 17 січня
- Якщо цього дня тримається тепла погода, зима мине без сильних морозів.
- Дві білки в одному дуплі або гучне ранкове щебетання синиць віщують затяжні та люті холоди.
- Сніг 17 січня вказує на пізній прихід весни.
- Безхмарна ніч із яскравим місяцем обіцяє слабший урожай, ніж минулого року. Якщо ж ніч хмарна — зернові вродять добре.
