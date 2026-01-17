Погода в Одесі 17 січня 2024: холодно, без опадів, сильний вітер

Люди йдуть вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 січня, в Одесі очікується холодна та морозна погода. Синоптики не передбачають опадів, проте прогнозують посилення вітру, який зробить відчуття холоду ще сильнішим. Мешканцям та гостям міста рекомендується одягатися тепліше і по можливості уникати тривалого перебування на вулиці.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура буде -8...-10 °C, вдень підніметься до -5... -7°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -8 С° до -13 °C, вдень від -4 °C до -9°C.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 17 січня

Якщо цього дня тримається тепла погода, зима мине без сильних морозів.

Дві білки в одному дуплі або гучне ранкове щебетання синиць віщують затяжні та люті холоди.

Сніг 17 січня вказує на пізній прихід весни.

Безхмарна ніч із яскравим місяцем обіцяє слабший урожай, ніж минулого року. Якщо ж ніч хмарна — зернові вродять добре.

