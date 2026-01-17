Відео
Головна Одеса Мороз стане сильнішим — погода в Одесі на сьогодні

Мороз стане сильнішим — погода в Одесі на сьогодні

Дата публікації: 17 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 17 січня 2024: холодно, без опадів, сильний вітер
Люди йдуть вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 січня, в Одесі очікується холодна та морозна погода. Синоптики не передбачають опадів, проте прогнозують посилення вітру, який зробить відчуття холоду ще сильнішим. Мешканцям та гостям міста рекомендується одягатися тепліше і по можливості уникати тривалого перебування на вулиці.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура буде -8...-10 °C, вдень підніметься до -5... -7°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -8 С° до -13 °C, вдень від -4 °C до -9°C. 

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 17 січня

  • Якщо цього дня тримається тепла погода, зима мине без сильних морозів.
  • Дві білки в одному дуплі або гучне ранкове щебетання синиць віщують затяжні та люті холоди.
  • Сніг 17 січня вказує на пізній прихід весни.
  • Безхмарна ніч із яскравим місяцем обіцяє слабший урожай, ніж минулого року. Якщо ж ніч хмарна — зернові вродять добре.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, якою буде погода в Україні сьогоді. Також ми писали про те, синоптики прогнозують аномальне посилення морозів.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
