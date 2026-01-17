Погода в Одессе 17 января 2024: холодно, без осадков, сильный ветер

Люди идут по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 17 января, в Одессе ожидается холодная и морозная погода. Синоптики не предвидят осадков, однако прогнозируют усиление ветра, который сделает ощущение холода еще сильнее. Жителям и гостям города рекомендуется одеваться теплее и по возможности избегать длительного пребывания на улице.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура будет -8...-10 °C, днем поднимется до -5...-7°C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от -8 С° до -13 °C, днем от -4 °C до -9 °C.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 17 января

Если в этот день держится теплая погода, зима пройдет без сильных морозов.

Две белки в одном дупле или громкое утреннее щебетание синиц предвещают затяжные и лютые холода.

Снег 17 января указывает на поздний приход весны.

Безоблачная ночь с яркой луной обещает более слабый урожай, чем в прошлом году. Если же ночь облачная — зерновые уродят хорошо.

