Україна
Мороз станет сильнее — погода в Одессе на сегодня

Мороз станет сильнее — погода в Одессе на сегодня

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 05:46
Погода в Одессе 17 января 2024: холодно, без осадков, сильный ветер
Люди идут по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 17 января, в Одессе ожидается холодная и морозная погода. Синоптики не предвидят осадков, однако прогнозируют усиление ветра, который сделает ощущение холода еще сильнее. Жителям и гостям города рекомендуется одеваться теплее и по возможности избегать длительного пребывания на улице.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура будет -8...-10 °C, днем поднимется до -5...-7°C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от -8 С° до -13 °C, днем от -4 °C до -9 °C.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 17 января

  • Если в этот день держится теплая погода, зима пройдет без сильных морозов.
  • Две белки в одном дупле или громкое утреннее щебетание синиц предвещают затяжные и лютые холода.
  • Снег 17 января указывает на поздний приход весны.
  • Безоблачная ночь с яркой луной обещает более слабый урожай, чем в прошлом году. Если же ночь облачная — зерновые уродят хорошо.

Напомним, мы сообщали о том, какой будет погода в Украине сегодня. Также мы писали о том, синоптики прогнозируют аномальное усиление морозов.

