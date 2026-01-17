Морозы в Одесской области: зафиксирован температурный рекорд

Девушка на заснеженном пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Одесчине сохраняется настоящая зимняя погода с сильными морозами и гололедом. В ночь на 17 января в регионе зафиксировали температурный рекорд этого сезона.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Температурные отметки в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Температурный рекорд в Одесской области

По их данным, впервые за зимний сезон 2025-2026 годов на всех метеостанциях Одесской области ночная температура опустилась ниже -10 °C. Холодная волна охватила не только область, но и побережье Черного моря.

Какую погоду ждать в ближайшие дни в Одесской области

Синоптики говорят, что погодные условия в регионе в ближайшие дни будет формировать гребень холодного антициклона под названием "Christian". Поэтому в области прогнозируют солнечную, но морозную погоду. Кое-где возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам советуют быть осторожными.

Ветер ожидается северо-восточный, умеренный. Морозы сохранятся и в дальнейшем, особенно ночью. Температура морской воды сейчас составляет +2...+3 °C. Море сначала будет с легким волнением, но впоследствии оно усилится.

Как уберечься от переохлаждения

Спасатели напоминают, что переохлаждение может быть опасным для здоровья. Основные его признаки — сильный озноб, бледная кожа, сонливость, слабость и потеря чувствительности рук и ног.

При первых симптомах человека нужно перенести в теплое место, снять мокрую одежду, укрыть сухими вещами, дать теплое питье и вызвать медиков. Особенно уязвимы к морозу дети, пожилые люди и лица без постоянного жилья.

В ГСЧС призывают одесситов одеваться теплее, не находиться долго на морозе и внимательно относиться к людям рядом.

Напомним, в эти выходные в Украину пришли сильные холода. Также в Укргидрометцентре сказали, как долго еще будут морозы.