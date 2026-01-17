Відео
Україна
Ніч на морозі без спорядження — одесит потрапив у біду на Говерлі

Ніч на морозі без спорядження — одесит потрапив у біду на Говерлі

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 12:33
Турист з Одеси отримав обмороження на зимовій Говерлі
Порятунок одесита у горах. Фото: RescueTeam

Мешканець Одеси вирушив на зимову Говерлу без належної підготовки. Подорож закінчилася обмороженням і терміновою допомогою рятувальників.

Про це повідомила команда "Волонтерські мандрівки" на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також:
Ніч на морозі без спорядження — одесит потрапив у біду на Говерлі - фото 1
Рятувальники знайшли мандрівника. Фото: RescueTeam

Одесит застряг на Говерлі

За їхніми даними, у ніч на 11 січня під Говерлою по допомогу до добровільних рятувальників звернувся молодий турист з Одеси. Хлопець планував підйом на найвищу вершину України від турбази "Козьмещик", але не врахував складні умови зимових Карпат.

Сніг у горах
Замети в горах. Фото: RescueTeam

Ночівля у лісі без спальника

Мандрівник провів на маршруті два дні у невідповідному взутті. Одну ніч він змушений був ночувати в лісі без спального мішка. Через холод і виснаження у хлопця з’явилися ознаки серйозного обмороження ніг, а загальний стан різко погіршився.

Обморожені ноги
Обмороження кінцівок в одесита. Фото: RescueTeam

На щастя, турист дізнався про розташування поста добровільних рятувальників на перемичці — це була найближча безпечна точка на його маршруті. Він самостійно дістався туди та попросив про допомогу.

Рятувальники надали хлопцеві домедичну допомогу, спустили з гір і доставили його позашляховиком до міста Рахів. Там постраждалого передали лікарям районної лікарні.

Нагадаємо, на горі Захар Беркут застряг підйомник з 80 пасажирами. Також ми писали, що синоптик Діденко дала невтішний прогноз погоди на сьогодні.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
