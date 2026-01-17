Турист из Одессы получил обморожение на зимней Говерле

Ночь на морозе без снаряжения — одессит попал в беду на Говерле
Житель Одессы отправился на зимнюю Говерлу без надлежащей подготовки. Путешествие закончилось обморожением и срочной помощью спасателей.
Одессит застрял на Говерле
По их данным, в ночь на 11 января под Говерлой за помощью к добровольным спасателям обратился молодой турист из Одессы. Парень планировал подъем на самую высокую вершину Украины от турбазы "Козьмещик", но не учел сложные условия зимних Карпат.
Ночевка в лесу без спальника
Путешественник провел на маршруте два дня в неподходящей обуви. Одну ночь он вынужден был ночевать в лесу без спального мешка. Из-за холода и истощения у парня появились признаки серьезного обморожения ног, а общее состояние резко ухудшилось.
К счастью, турист узнал о расположении поста добровольных спасателей на перемычке — это была ближайшая безопасная точка на его маршруте. Он самостоятельно добрался туда и попросил о помощи.
Спасатели оказали парню домедицинскую помощь, спустили с гор и доставили его внедорожником в город Рахов. Там пострадавшего передали врачам районной больницы.
