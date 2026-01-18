Погода в Одесі на 18 січня: мороз та прикмети

Морози тільки міцнішають — погода в Одесі на сьогодні
В Одесі сьогодні, 18 січня, збережеться морозна та вітряна погода. Опадів майже не буде, але на дорогах можливий лід.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
У місті хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, тож холод відчуватиметься ще сильніше.
Вночі температура опуститься до -8…-10 °C, удень буде -4…-6 °C. Через вітер на вулиці буде особливо прохолодно, тож одеситам радять тепло вдягатися.
Погода на Одещині
По області також хмарно з проясненнями. У деяких районах можливий невеликий сніг. Місцями збережеться ожеледиця. Вітер — північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі — -8…-13 °C, удень — -4…-9°C.
На автошляхах видимість добра, але через лід водіям радять бути особливо уважними.
Прикмети на 18 січня
- Якщо сьогодні завірюха — весна буде пізньою.
- 18 січня ворони кружляють зграями — будуть сильні морози.
- Сьогодні ворони літають високо в небі — до тривалих холодів.
- Якщо на Афанасія відлига — літо буде з негодами, а врожай картоплі буде гіршим.
Нагадаємо, в ніч на 17 січня в Одеському регіоні зафіксували температурний рекорд цього сезону. Також ми писали, що одесит хотів підкорити Говерлу, а отримав обмороження.
