Морози тільки міцнішають — погода в Одесі на сьогодні

Морози тільки міцнішають — погода в Одесі на сьогодні

Дата публікації: 18 січня 2026 05:50
Погода в Одесі на 18 січня: мороз та прикмети
Жінка з собакою йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 18 січня, збережеться морозна та вітряна погода. Опадів майже не буде, але на дорогах можливий лід.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

У місті хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, тож холод відчуватиметься ще сильніше.

Вночі температура опуститься до -8…-10 °C, удень буде -4…-6 °C. Через вітер на вулиці буде особливо прохолодно, тож одеситам радять тепло вдягатися.

Погода на Одещині

По області також хмарно з проясненнями. У деяких районах можливий невеликий сніг. Місцями збережеться ожеледиця. Вітер — північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі — -8…-13 °C, удень — -4…-9°C.

На автошляхах видимість добра, але через лід водіям радять бути особливо уважними.

Прикмети на 18 січня

  • Якщо сьогодні завірюха — весна буде пізньою.
  • 18 січня ворони кружляють зграями — будуть сильні морози.
  • Сьогодні ворони літають високо в небі — до тривалих холодів.
  • Якщо на Афанасія відлига — літо буде з негодами, а врожай картоплі буде гіршим.

Нагадаємо, в ніч на 17 січня в Одеському регіоні зафіксували температурний рекорд цього сезону. Також ми писали, що одесит хотів підкорити Говерлу, а отримав обмороження.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
