Погода в Одессе на 18 января: мороз и приметы и приметы

В Одессе сегодня, 18 января, сохранится морозная и ветреная погода. Осадков почти не будет, но на дорогах возможен лед.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В городе облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, поэтому холод будет ощущаться еще сильнее.

Ночью температура опустится до -8...-10 °C, днем будет -4...-6 °C. Из-за ветра на улице будет особенно прохладно, поэтому одесситам советуют тепло одеваться.

Погода в Одесской области

По области также облачно с прояснениями. В некоторых районах возможен небольшой снег. Местами сохранится гололедица. Ветер - северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью — -8...-13 °C, днем - -4...-9°C.

На автодорогах видимость хорошая, но из-за льда водителям советуют быть особенно внимательными.

Приметы на 18 января

Если сегодня метель — весна будет поздней.

18 января вороны кружат стаями — будут сильные морозы.

Сегодня вороны летают высоко в небе — к длительным холодам.

Если на Афанасия оттепель — лето будет с непогодами, а урожай картофеля будет хуже.

Напомним, в ночь на 17 января в Одесском регионе зафиксировали температурный рекорд этого сезона. Также мы писали, что одессит хотел покорить Говерлу, а получил обморожение.