Замерзший Ланжерон: как Одесса переживает настоящую зиму

Пляж Ланжерон сковало льдом — фоторепортаж зимней Одессы
В Одессе наступила настоящая зима, которую город не видел уже несколько лет. Лед сковывает море, а сосульки свисают с перил. Больше всего мороз ощутим на набережной Ланжерона, где волны превратились в ледяные узоры.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на побережье и зафиксировал, как выглядит замерзший Ланжерон.
Мороз изменил вид побережья
Обычно мягкая одесская зима редко приносит сильные морозы. Но на этот раз температура опустилась почти до -10 °C, а холодный ветер лишь усилил ощущение холода. Из-за этого набережная Ланжерона покрылась льдом, а волны моря замерзли прямо у берега.
Шторм, который бушевал несколько дней подряд, добавил свою "работу". Вода заливала пирс и лестницу, а затем мгновенно замерзала. В результате пляж превратился в настоящий ледяной пейзаж.
Сосульки, лед и замерзшие волны
Поручни вдоль набережной покрылись толстым слоем льда и сосульками. Лед появился даже на пирсе и лестнице к морю. Черное море еще не замерзло полностью, но его волны у берега уже похожи на ледяную скульптуру.
Такой вид побережья для Одессы — редкость. Последний раз подобные морозы горожане видели несколько лет назад.
Одесситы не отказываются от прогулок
Несмотря на сильный холод, горожане продолжают выходить к морю. В теплых куртках, шапках и шарфах люди прогуливаются по набережной, покупают горячие напитки и фотографируют замерзшие волны.
Некоторые останавливаются, чтобы просто полюбоваться необычным пейзажем. Другие — снимают видео для соцсетей, ведь такая "зимняя Одесса" случается нечасто.
Зима задержалась в городе
Морозная погода держится в Одессе уже несколько дней подряд. Для города, где обычно зимы мягкие и короткие, это настоящий сюрприз.
Ланжерон сейчас выглядит так, будто его перенесли с севера Украины. И пока морозы не отступают, одесситы продолжают наслаждаться непривычной зимней атмосферой у моря.
Напомним, в ночь на 17 января в Одесском регионе зафиксировали температурный рекорд этого сезона. Также мы писали, что в горах спасли одессита, который поднимался на Говерлу без снаряжения.
Читайте Новини.LIVE!