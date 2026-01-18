Замерзший Ланжерон: как Одесса переживает настоящую зиму

Сосульки покрыли пирс. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

В Одессе наступила настоящая зима, которую город не видел уже несколько лет. Лед сковывает море, а сосульки свисают с перил. Больше всего мороз ощутим на набережной Ланжерона, где волны превратились в ледяные узоры.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на побережье и зафиксировал, как выглядит замерзший Ланжерон.

Реклама

Читайте также:

Пляж покрыт льдом. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Мороз изменил вид побережья

Обычно мягкая одесская зима редко приносит сильные морозы. Но на этот раз температура опустилась почти до -10 °C, а холодный ветер лишь усилил ощущение холода. Из-за этого набережная Ланжерона покрылась льдом, а волны моря замерзли прямо у берега.

Поручни во льду. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Птицы сидят на льду. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Металлическая лавочка посреди льда. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Шторм, который бушевал несколько дней подряд, добавил свою "работу". Вода заливала пирс и лестницу, а затем мгновенно замерзала. В результате пляж превратился в настоящий ледяной пейзаж.

Замерзшие волны моря. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Льдом покрыта набережная и поручни. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Лед на пирсе. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Сосульки, лед и замерзшие волны

Поручни вдоль набережной покрылись толстым слоем льда и сосульками. Лед появился даже на пирсе и лестнице к морю. Черное море еще не замерзло полностью, но его волны у берега уже похожи на ледяную скульптуру.

Лед покрыл деревянную набережную. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Набережная Ланжерона вся покрыта толстым льдом. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Обледенелая арка. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Такой вид побережья для Одессы — редкость. Последний раз подобные морозы горожане видели несколько лет назад.

Утюг и гладильная доска на Ланжероне. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Одесситы не отказываются от прогулок

Несмотря на сильный холод, горожане продолжают выходить к морю. В теплых куртках, шапках и шарфах люди прогуливаются по набережной, покупают горячие напитки и фотографируют замерзшие волны.

Человек фотографирует море. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Мужчина кормит чаек на пляже. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Некоторые останавливаются, чтобы просто полюбоваться необычным пейзажем. Другие — снимают видео для соцсетей, ведь такая "зимняя Одесса" случается нечасто.

Девушки фотографируют море. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Арка на пляже Ланжерон. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Зима задержалась в городе

Морозная погода держится в Одессе уже несколько дней подряд. Для города, где обычно зимы мягкие и короткие, это настоящий сюрприз.

Сосульки на пирсе. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Ланжерон сейчас выглядит так, будто его перенесли с севера Украины. И пока морозы не отступают, одесситы продолжают наслаждаться непривычной зимней атмосферой у моря.

Обледенелые "Двери Солнца" на Ланжероне. Фото: Виктория Яслык/Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 17 января в Одесском регионе зафиксировали температурный рекорд этого сезона. Также мы писали, что в горах спасли одессита, который поднимался на Говерлу без снаряжения.