Україна
Россияне в Крыму обновили "красную книгу" — главная цель

Россияне в Крыму обновили "красную книгу" — главная цель

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 13:15
Оккупанты переписали Красную книгу Крыма: что изменилось
Красная книга оккупантов. Фото иллюстративное: росСМИ

В оккупированном Крыму обновили "Красную книгу", изменив статус более 800 видов флоры и фауны. Хотя оккупационные власти заявляют о "мониторинге", украинские экологи видят в этом опасную стратегию. Исключение определенных растений и животных из перечня может быть юридическим основанием для застройки заповедных территорий и размещения на них новых военных объектов РФ.

Об этом изданию "Суспільне Крим" рассказал председатель ОО "Зеленый лист", химик и биолог Владислав Балинский.

Переписывание Красной книги

В Симферополе оккупационная администрация представила новое издание "Красной книги Крыма". В документ внесли 832 вида флоры и фауны, среди которых есть эндемики — те, которые не встречаются больше нигде в мире. По обнародованным данным, перечень краснокнижных животных расширили с 370 до 400 видов. Часть представителей фауны изъяли, объяснив это восстановлением их численности или отсутствием подтверждений проживания. Список растений и грибов увеличили с 405 до 432 позиций. Отдельным видам птиц присвоили нулевой статус, что формально означает их отсутствие, хотя, по словам экологов, они просто сменили места гнездования.

Оккупанты заявляют, что количество исчезающих животных на полуострове выросло. В то же время из новой редакции книги исключили, в частности, майский ландыш, двулистную подснежник, ламирию ежоголовую и рыжик кроваво-красный.

Изменение статуса территорий

Владислав Балинский считает такие действия незаконными. По его словам, оккупационные власти ссылаются на "мониторинг", который не может быть достаточным основанием для пересмотра "Красной книги". Он отмечает, что для этого нужны длительные и основательные научные исследования. Эксперт также не исключает, что изменения могут быть связаны с намерениями пересмотреть статус заповедных территорий. Это, по его словам, может открыть путь к застройке или размещению военных объектов на территориях, которые ранее находились под охраной.

"Я знаю, что сейчас очень высокая антропогенная нагрузка именно на Крым, построение военных баз и поэтому вероятно есть такие территории, которые требуют, или исключения из списка охраняемых или изменения их режима — в пределах заповедника или национально-природного парка. Есть такое опасение, что в этом случае это делается специально для того, чтобы изменить статус использования территорий и потом их застроить", — заключает Владислав Балинский.

Напомним, мы сообщали о том, в каком состоянии Черное море после российских обстрелов. Также мы писали о том, что пляж Ланжерон в Одессе покрылся льдом.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
