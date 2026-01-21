Экологическая катастрофа в Одессе - что происходит с Черным морем

Пятно масла возле пирса. Фото: Новини.LIVE

В конце декабря пятна растительного масла добрались до одесского побережья, охватив до 25 километров береговой линии. Утечка стала следствием вражеских атак РФ на портовую инфраструктуру. Хотя уже через несколько дней специалисты не фиксировали видимых следов загрязнения на большинстве пляжей, экологи предостерегают: исчезновение пятен с поверхности воды не означает, что угроза для морской экосистемы прошла бесследно.

О реальных масштабах экологического ущерба, продолжительности разложения масла в морской среде и влиянии подобных выбросов на морских обитателей журналисты Новини.LIVE пообщались с экологом Владиславом Балинским.

Последствия утечки масла в Черное море

Экологические последствия утечки подсолнечного масла стали заметными уже в первые дни после удара. Побережье Одесской области покрыли тела погибших морских птиц, а волонтеры почти круглосуточно собирали тех, кого еще можно было спасти. Однако часть птиц погибла в море и так и не была вынесена на берег. Другие умерли позже — уже после контакта с масляной пленкой и резкого похолодания. Именно поэтому, по словам ученых, цифры, которые видит общество, являются лишь "верхушкой айсберга".

"Где-то около 2000 птиц, возможно, погибло. То количество, которое удалось волонтерам собрать, — это около 400 птиц. Но это была только часть: во-первых, тех, кто выжил, а во-вторых, были птицы, которые частично попали в эту жидкость. А потом наступили морозы, и эти птицы также погибли", — рассказывает эколог Владислав Балинский.

Эколог Владислав Балинский об утечке масла в Черное море. Фото: Новини.LIVE

На первый взгляд, подсолнечное масло не выглядит как типичный токсичный загрязнитель. Оно знакомо каждому из быта, не имеет резкого запаха и не ассоциируется с промышленными авариями. Но именно в морской среде его свойства проявляются особенно агрессивно. Под действием холода и ультрафиолета она быстро густеет и превращается в липкую массу. Это вещество плотно прилипает к перьям, нарушая все защитные механизмы птиц. И даже после многочисленных попыток очистки оно продолжает оставаться на теле.

"Большая часть из тех 400 птиц, к сожалению, тоже погибла — или во время ухода, или уже после выпуска. Оказалось, что именно масло является значительно более сложным загрязнителем для птиц, чем мазут или нефть", — отмечает эколог.

Спасенная птичка от масла. Фото: Новини.LIVE

Наиболее уязвимыми жертвами стали ныряльщики — птицы, жизнь которых полностью связана с водой. Они почти не выходят на сушу и не приспособлены к пребыванию вне моря. Вся их анатомия "заточена" под плавание и ныряние. Поэтому любое загрязнение воды для них — фактически приговор. В неволе они быстро теряют физическую форму и начинают болеть.

"Это очень сложные птицы для содержания. Они исключительно рыбоядные, хищные. И почти не приспособлены для суши: у них лапы смещены назад, они постоянно опираются на твердую поверхность", — объясняет Балинский.

Женщина вытирает птичку от маслянистых пятен.Фото: Новини.LIVE

Именно поэтому даже в реабилитационных условиях они массово погибали. Пролежни, инфекции и нарушения обмена веществ становились неизбежными. К этому добавлялась интоксикация из-за остатков масла. В комплексе это делало процесс спасения почти безнадежным. И каждая спасенная особь требовала сверхчеловеческих усилий волонтеров.

Морская экосистема

Проблема не ограничивается только птицами. Основной экологический удар происходит в тот момент, когда масло лежит пленкой на поверхности воды. Именно здесь происходят ключевые процессы газообмена. Здесь обитает планктон — база всей морской экосистемы.

"Когда масло на поверхности, оно прекращает доступ кислорода к водной среде и очень усложняет биологические процессы. Именно это вызывает заморные явления", — объясняет эколог.

Масло приближается к берегам Одессы. Фото: Снимок со спутника/Владислав Балинский

Далее запускается цепная реакция. Гибнет планктон — нет еды для мальков. Меньше рыбы — меньше корма для птиц и хищников. Нарушается баланс всей экосистемы. И даже если море выглядит "чистым", внутренние процессы могут оставаться разрушенными еще долго.

Масло у побережья Одессы

Еще худших последствий удалось избежать только благодаря погодным условиям. Ветер и течения сыграли ключевую роль в распространении пятна. Если бы загрязнение осталось замкнутым в Одесском заливе, удар по экосистеме был бы значительно масштабнее. Город фактически спасла случайность.

"Нам очень повезло. Направление ветра быстро изменилось, и то, что было заперто в Одесском заливе, вынесло в открытое море. Большая часть загрязнения вообще не попала в сам залив", — отмечает эксперт.

Маслянистое пятно на море. Фото: Новини.LIVE

Но это "повезло" не означает, что проблема исчезла. Загрязнение просто сместилось в другие районы. Часть масла могла осесть на дно, образовав локальные очаги поражения. Именно там и скрыта главная опасность. Потому что эти участки могут годами влиять на организмы. И пока нет системных исследований — масштаб ущерба остается неизвестным.

"Последствия касаются не только Одесского залива, а всего 140-километрового участка побережья. Вопрос в том, где именно осели эти отложения и как они будут влиять на дно", — подчеркивает Балинский.

Берег возле которого растянулся вытек масла, фото: Снимок со спутника/Владислав Балинский

Итак, экоцид еще не закончен — он просто перешел в менее видимую фазу. И только комплексные исследования дадут реальную картину ущерба. А массовая гибель пирникоз уже стала маркером того, насколько уязвима морская экосистема во время войны.

