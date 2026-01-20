Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Едва успели выбежать после прилета дрона — атака по Одесчине

Едва успели выбежать после прилета дрона — атака по Одесчине

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 12:55
Утренний обстрел Одесской области: повреждены дом и энергетика
Балкон дома после попадания после попадания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Утром, 20 января, враг обстрелял Одесскую область, поврежден жилой дом и объект энергетики. Попадание произошло в балкон на 9-м этаже многоэтажки. На месте вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и пообщались с жителями дома.

Реклама
Читайте также:

Удар по дому

Жители Черноморска, что в Одесской области, этой ночью проснулись от сильного шума и яркого света. Жительница дома Наталья увидела, что на ее балконе на 9-м этаже возник пожар, и быстро собирала вещи вместе с мужем и ребенком. Соседи вызвали пожарных и скорую. К счастью, никто не пострадал, все остались живы.

"Спали, услышали взрыв и увидели яркий свет. В комнате ребенка была зарява. Быстро собирали вещи и выбежали. К счастью, в квартире ничего серьезного не пострадало. Лишь немного течет вода, другие соседи тоже отделались легким испугом", — рассказала Наталья.

Обстріл Чорноморська на Одещині
Жительница дома в Черноморске. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Обстріл Чорноморська на Одещині
Грязь в квартире после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Атака и последствия

В результате утренней атаки пострадали гражданская и энергетическая инфраструктура. Пожары оперативно ликвидированы. На месте работали 38 спасателей и 8 единиц пожарной техники.

"Одно из попаданий было в балкон 9-этажки на 9-м этаже с последующим возгоранием, которое спасатели оперативно ликвидировали. Повреждены фасад и окна данного дома. Также пожарные ликвидировали пожар на энергетическом объекте", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Обстріл Чорноморська на Одещині
Перевернутая мебель. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Обстріл Чорноморська на Одещині
Дыра в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Из-за обстрела временно отсутствует свет, газ и вода. По факту происшествия Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по признакам военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстріл Чорноморська на Одещині
Разрушенный балкон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Обстріл Чорноморська на Одещині
Разрушения после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что в результате атаки в Одесской области проблемы со светом. Также мы писали, что после вражеского обстрела в Киеве вспыхнул пожар.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации