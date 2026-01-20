Утренний обстрел Одесской области: повреждены дом и энергетика

Балкон дома после попадания после попадания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Утром, 20 января, враг обстрелял Одесскую область, поврежден жилой дом и объект энергетики. Попадание произошло в балкон на 9-м этаже многоэтажки. На месте вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и пообщались с жителями дома.

Удар по дому

Жители Черноморска, что в Одесской области, этой ночью проснулись от сильного шума и яркого света. Жительница дома Наталья увидела, что на ее балконе на 9-м этаже возник пожар, и быстро собирала вещи вместе с мужем и ребенком. Соседи вызвали пожарных и скорую. К счастью, никто не пострадал, все остались живы.

"Спали, услышали взрыв и увидели яркий свет. В комнате ребенка была зарява. Быстро собирали вещи и выбежали. К счастью, в квартире ничего серьезного не пострадало. Лишь немного течет вода, другие соседи тоже отделались легким испугом", — рассказала Наталья.

Жительница дома в Черноморске. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Грязь в квартире после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Атака и последствия

В результате утренней атаки пострадали гражданская и энергетическая инфраструктура. Пожары оперативно ликвидированы. На месте работали 38 спасателей и 8 единиц пожарной техники.

"Одно из попаданий было в балкон 9-этажки на 9-м этаже с последующим возгоранием, которое спасатели оперативно ликвидировали. Повреждены фасад и окна данного дома. Также пожарные ликвидировали пожар на энергетическом объекте", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Перевернутая мебель. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дыра в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Из-за обстрела временно отсутствует свет, газ и вода. По факту происшествия Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по признакам военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Разрушенный балкон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушения после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

