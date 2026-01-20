Ранковий обстріл Одещини: пошкоджено будинок і енергетику

Балкон будинку після влучання. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зранку, 20 січня, ворог обстріляв Одещину, пошкоджено житловий будинок і об’єкт енергетики. Влучання сталося у балкон на 9-му поверсі багатоповерхівки. На місці спалахнула пожежуа яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкувалися з мешканцями будинку.

Удар по будинку

Жителі Чорноморська, що на Одещині, цієї ночі прокинулися від сильного шуму та яскравого світла. Мешканка будинку Наталія побачила, що на її балконі на 9-му поверсі виникла пожежа, і швидко збирала речі разом із чоловіком та дитиною. Сусіди викликали пожежників і швидку. На щастя, ніхто не постраждав, всі залишилися живі.

"Спали, почули вибух і побачили яскраве світло. У кімнаті дитини була зарява. Швидко збирали речі та вибігли. На щастя, у квартирі нічого серйозного не постраждало. Лише трохи тече вода, інші сусіди теж відбулися легким переляком", — розповіла Наталія.

Мешканка будинку у Чорноморську. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Бруд в квартирі після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Атака та наслідки

Внаслідок ранкової атаки постраждали цивільна та енергетична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані. На місці працювали 38 рятувальників та 8 одиниць пожежної техніки.

"Одне з влучань було в балкон 9-поверхівки на 9-му поверсі з подальшим загоранням, яке рятувальники оперативно ліквідували. Пошкоджено фасад та вікна даного будинку. Також вогнеборці ліквідували пожежу на енергетичному об'єкті", — розповіла речниця ДСНС Марина Аверіна.

Перевернуті меблі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Діра в будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Через обстріл тимчасово відсутнє світло, газ і вода. За фактом події Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ознаками воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зруйнований балкон. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Руйнації після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атаки на Одещині проблеми зі світлом. Також ми писали, що після ворожого обстрілу у Києві спалахнула пожежа.