Україна
Головна Одеса Ледь встигли вибігти після прильоту дрону — атака по Одещині

Ледь встигли вибігти після прильоту дрону — атака по Одещині

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 12:55
Ранковий обстріл Одещини: пошкоджено будинок і енергетику
Балкон будинку після влучання. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зранку, 20 січня, ворог обстріляв Одещину, пошкоджено житловий будинок і об’єкт енергетики. Влучання сталося у балкон на 9-му поверсі багатоповерхівки. На місці спалахнула пожежуа яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкувалися з мешканцями будинку.

Читайте також:

Удар по будинку

Жителі Чорноморська, що на Одещині, цієї ночі прокинулися від сильного шуму та яскравого світла. Мешканка будинку Наталія побачила, що на її балконі на 9-му поверсі виникла пожежа, і швидко збирала речі разом із чоловіком та дитиною. Сусіди викликали пожежників і швидку. На щастя, ніхто не постраждав, всі залишилися живі.

"Спали, почули вибух і побачили яскраве світло. У кімнаті дитини була зарява. Швидко збирали речі та вибігли. На щастя, у квартирі нічого серйозного не постраждало. Лише трохи тече вода, інші сусіди теж відбулися легким переляком", — розповіла Наталія.

Обстріл Чорноморська на Одещині
Мешканка будинку у Чорноморську. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Обстріл Чорноморська на Одещині
Бруд в квартирі після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Атака та наслідки

Внаслідок ранкової атаки постраждали цивільна та енергетична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані. На місці працювали 38 рятувальників та 8 одиниць пожежної техніки.

"Одне з влучань було в балкон 9-поверхівки на 9-му поверсі з подальшим загоранням, яке рятувальники оперативно ліквідували. Пошкоджено фасад та вікна даного будинку. Також вогнеборці ліквідували пожежу на енергетичному об'єкті", — розповіла речниця ДСНС Марина Аверіна.

Обстріл Чорноморська на Одещині
Перевернуті меблі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Обстріл Чорноморська на Одещині
Діра в будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Через обстріл тимчасово відсутнє світло, газ і вода. За фактом події Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ознаками воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

Обстріл Чорноморська на Одещині
Зруйнований балкон. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Обстріл Чорноморська на Одещині
Руйнації після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атаки на Одещині проблеми зі світлом. Також ми писали, що після ворожого обстрілу у Києві спалахнула пожежа.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
