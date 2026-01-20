Відео
Головна Одеса Ворог атакував енергомережі — яка ситуація зі світлом на Одещині

Ворог атакував енергомережі — яка ситуація зі світлом на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 12:16
Атака на енергомережі Одещини: ситуація зі світлом
Знищений об'єкт енергетики. Фото ілюстративне: Укренерго

Вночі 20 січня ворог значно пошкодив енергетичний об’єкт в Одесі. Це вже четверта атака на це підприємство. Через обстріли на Одещині частково відключено споживачів і діють обмеження потужності.

Про це повідомили в ДТЕК.

Читайте також:

Атака на енергооб’єкти

Вночі, 20 січня росіяни дронами атакували Одещину. Під ударом опинився обʼєкт енерсистеми. Це вже четвертий обстріл по локації. Внаслідок цього пошкоджено ключове обладнання ДТЕК Одеські електромережі. Руйнування значні, тож відновлення потребує часу. Бригади енергетиків вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи після дозволу рятувальників та військових. Фахівці оглядають обладнання, розбирають завали та готують техніку до ремонту. Роботи тривають без перерв, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії.

Через атаки та морозну погоду на Одещині зберігаються мережеві обмеження. Лише в частині регіону діють графіки погодинних відключень.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в декількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Також ми писали, що РФ готує удари попідстанціях АЕС.

Одеса Одеська область Новини Одеси енергосистема світло атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
