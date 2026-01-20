Атака на энергосети Одесской области: ситуация со светом

Уничтоженный объект энергетики. Фото иллюстративное: Укрэнерго

Ночью 20 января враг значительно повредил энергетический объект в Одессе. Это уже четвертая атака на это предприятие. Из-за обстрелов в Одесской области частично отключены потребители и действуют ограничения мощности.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Атака на энергообъекты

Ночью, 20 января россияне дронами атаковали Одесскую область. Под ударом оказался объект энергосистемы. Это уже четвертый обстрел по локации. В результате этого повреждено ключевое оборудование ДТЭК Одесские электросети. Разрушения значительные, поэтому восстановление требует времени. Бригады энергетиков уже начали аварийно-восстановительные работы после разрешения спасателей и военных. Специалисты осматривают оборудование, разбирают завалы и готовят технику к ремонту. Работы продолжаются без перерывов, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Из-за атаки и морозной погоды в Одесской области сохраняются сетевые ограничения. Только в части региона действуют графики почасовых отключений.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света. Также мы писали, что РФ готовит удары по подстанциям АЭС.