Атака дронами на Одещину: пошкоджено будинок і енергооб’єкт

Рятувальники гасять пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

На світанку, 20 січня, російські дрони атакували цивільні об’єкти Одеської області. Удари прийшлися по житловій забудові та енергетичній інфраструктурі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

У Чорноморську зафіксовано влучання безпілотника в багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок удару пошкоджено фасад і вікна. Інформація про поранених не надходила, дані уточнюються. Також пошкодження зафіксували в Одеському районі — під удар потрапив об’єкт енергетичної інфраструктури. Попередньо повідомляється, що люди не постраждали.

На місцях працюють екстрені та комунальні служби. Вони обстежують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.

Зазначимо, що тривогу на Одещині оголошували декілька разів за ніч. Ворог атакував регіон дронами з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, ми повідомляли, що цієї ночі Росія запустила по Україні крилаті ракети зі стратегічної авіації. Також ми писали, що у Києві виникла пожежа через російський обстріл.