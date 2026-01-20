Атака дронами в Одесской области: повреждены дом и энергообъект

Спасатели тушат пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

На рассвете, 20 января, российские дроны атаковали гражданские объекты Одесской области. Удары пришлись по жилой застройке и энергетической инфраструктуре. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

В Черноморске зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. В результате удара поврежден фасад и окна. Информация о раненых не поступала, данные уточняются. Также повреждения зафиксировали в Одесском районе — под удар попал объект энергетической инфраструктуры. Предварительно сообщается, что люди не пострадали.

На местах работают экстренные и коммунальные службы. Они обследуют повреждения и ликвидируют последствия атаки.

Отметим, что тревогу в Одесской области объявляли несколько раз за ночь. Враг атаковал регион дронами из акватории Черного моря.

Отметим, что тревогу в Одесской области объявляли несколько раз за ночь. Враг атаковал регион дронами из акватории Черного моря.