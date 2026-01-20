Видео
Україна
Главная Одесса Дрон попал в жилой дом на Одесчине — последствия атаки РФ

Дрон попал в жилой дом на Одесчине — последствия атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 08:59
Атака дронами в Одесской области: повреждены дом и энергообъект
Спасатели тушат пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

На рассвете, 20 января, российские дроны атаковали гражданские объекты Одесской области. Удары пришлись по жилой застройке и энергетической инфраструктуре. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

В Черноморске зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. В результате удара поврежден фасад и окна. Информация о раненых не поступала, данные уточняются. Также повреждения зафиксировали в Одесском районе — под удар попал объект энергетической инфраструктуры. Предварительно сообщается, что люди не пострадали.

На местах работают экстренные и коммунальные службы. Они обследуют повреждения и ликвидируют последствия атаки.

Отметим, что тревогу в Одесской области объявляли несколько раз за ночь. Враг атаковал регион дронами из акватории Черного моря.

Напомним, мы сообщали, что этой ночью Россия запустила по Украине крылатые ракеты из стратегической авиации. Также мы писали, что в Киеве возник пожар из-за российского обстрела.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дрон Шахид-136 атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
