Удар по ПВО в Крыму: ВСУ поразили комплекс Тор-М2

Уничтожение ПВО в Крыму — успешная операция ВСУ
Силы обороны Украины продолжают системно бить по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму. Враг снова потерял элемент противовоздушной обороны. Такие удары уменьшают возможности РФ прикрывать свои войска и технику. Крым остается одной из ключевых целей для украинских атак.
Об этом сообщили Генеральном штабе ВСУ.
Удар по Крыму
В ночь на 27 января подразделения Сил обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс российской армии на территории временно оккупированного Крыма. Удар нанесли вблизи поселка Кача. По имеющейся информации, речь идет о комплексе противовоздушной обороны "Тор-М2". Атака стала частью действий по снижению наступательного потенциала российского агрессора. Сейчас масштабы повреждений и потери врага уточняются.
Подобные удары затрудняют работу российской ПВО на полуострове и уменьшают ее способность прикрывать военные объекты и логистику.
Что известно о "Тор-М2"
"Тор-М2" — это современный зенитный ракетный комплекс ближнего действия. Его используют для защиты войск и важных объектов от самолетов, вертолетов, ракет и беспилотников. Комплекс способен работать в автоматическом режиме и считается одним из ключевых элементов российской системы ПВО.
