Главная Одесса Уничтожение ПВО в Крыму — успешная операция ВСУ

Уничтожение ПВО в Крыму — успешная операция ВСУ

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 17:25
Удар по ПВО в Крыму: ВСУ поразили комплекс Тор-М2
ЗРК Тор-М2. Фото иллюстративное: росСМИ

Силы обороны Украины продолжают системно бить по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму. Враг снова потерял элемент противовоздушной обороны. Такие удары уменьшают возможности РФ прикрывать свои войска и технику. Крым остается одной из ключевых целей для украинских атак.

Об этом сообщили Генеральном штабе ВСУ.

Удар по Крыму

В ночь на 27 января подразделения Сил обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс российской армии на территории временно оккупированного Крыма. Удар нанесли вблизи поселка Кача. По имеющейся информации, речь идет о комплексе противовоздушной обороны "Тор-М2". Атака стала частью действий по снижению наступательного потенциала российского агрессора. Сейчас масштабы повреждений и потери врага уточняются.

Подобные удары затрудняют работу российской ПВО на полуострове и уменьшают ее способность прикрывать военные объекты и логистику.

Что известно о "Тор-М2"

"Тор-М2" — это современный зенитный ракетный комплекс ближнего действия. Его используют для защиты войск и важных объектов от самолетов, вертолетов, ракет и беспилотников. Комплекс способен работать в автоматическом режиме и считается одним из ключевых элементов российской системы ПВО.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты в Крыму переписали "Красную книгу". Также мы писали, что ВМС раскрыли детали атаки на аэродром в Крыму.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы ПВО атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
