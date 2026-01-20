Відео
Україна
РФ накопичує ресурси для обстрілів — загроза для Одещини

РФ накопичує ресурси для обстрілів — загроза для Одещини

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 09:41
Нічна атака РФ: що загрожує Одещині
Бомбардувальник Ту-22 РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Нічна атака РФ по Україні не була масованою, попри очікування. Ворог, ймовірно, продовжує накопичувати ресурси для подальших ударів. Однак не факт, що здатен різко посилити інтенсивність.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Масована атака

За словами Сергія Братчука, наразі йдеться лише про попередні оцінки нічної атаки. Він зауважив, що дії противника вкладаються у вже звичну схему — точкові удари з пріоритетом по столиці та окремих регіонах. Цієї ночі під ударом були зокрема Київ, Одещині, Дніпропетровщина, Запоріжжя та інші регіони. Під час обстрілу, за його припущенням, РФ могла застосовувати балістичні й крилаті ракети, зокрема Х-101 зі стратегічної авіації, а також ударні дрони типу "Шахед" і "Герань". Детальнішу інформацію, як зазначив Братчук, згодом оприлюднять Повітряні сили.

"Це не була та масована атака, яку можна було очікувати. Якщо б могли — зробили б", — сказав Братчук.

Робота ППО

Він додав, що ефективність української ППО залишається стабільною, а відсоток збиття не зменшується. Також Братчук підкреслив потребу подальшого посилення оборони, зокрема через розвиток навичок і застосування дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими безпілотниками.

"Роботи досить багато, але ефективність засобів нашої ППО сьогодні залишається сталою. Тобто відсоток збиття не стає меншим. І за це велика подяка Силам оборони" — додав речник.

Нагадаємо, ми повідомляли, що цієї ночі РФ піднімала в небо літак Ту-95МС. Також ми писали, що росіяни застосовували крилаті ракети з літаків стратегічної авіації.

Одеса вибух Одеська область обстріли Новини Одеси Сергій Братчук атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
