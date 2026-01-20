Нічна атака РФ: що загрожує Одещині

РФ накопичує ресурси для обстрілів — загроза для Одещини
Нічна атака РФ по Україні не була масованою, попри очікування. Ворог, ймовірно, продовжує накопичувати ресурси для подальших ударів. Однак не факт, що здатен різко посилити інтенсивність.
Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Масована атака
За словами Сергія Братчука, наразі йдеться лише про попередні оцінки нічної атаки. Він зауважив, що дії противника вкладаються у вже звичну схему — точкові удари з пріоритетом по столиці та окремих регіонах. Цієї ночі під ударом були зокрема Київ, Одещині, Дніпропетровщина, Запоріжжя та інші регіони. Під час обстрілу, за його припущенням, РФ могла застосовувати балістичні й крилаті ракети, зокрема Х-101 зі стратегічної авіації, а також ударні дрони типу "Шахед" і "Герань". Детальнішу інформацію, як зазначив Братчук, згодом оприлюднять Повітряні сили.
"Це не була та масована атака, яку можна було очікувати. Якщо б могли — зробили б", — сказав Братчук.
Робота ППО
Він додав, що ефективність української ППО залишається стабільною, а відсоток збиття не зменшується. Також Братчук підкреслив потребу подальшого посилення оборони, зокрема через розвиток навичок і застосування дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими безпілотниками.
"Роботи досить багато, але ефективність засобів нашої ППО сьогодні залишається сталою. Тобто відсоток збиття не стає меншим. І за це велика подяка Силам оборони" — додав речник.
Нагадаємо, ми повідомляли, що цієї ночі РФ піднімала в небо літак Ту-95МС. Також ми писали, що росіяни застосовували крилаті ракети з літаків стратегічної авіації.
