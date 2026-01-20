Ночная атака РФ: что грозит Одесской области

РФ накапливает ресурсы для обстрелов — угроза для Одесчины
Ночная атака РФ по Украине не была массированной, несмотря на ожидания. Враг, вероятно, продолжает накапливать ресурсы для дальнейших ударов. Однако не факт, что способен резко усилить интенсивность.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Массированная атака
По словам Сергея Братчука, пока речь идет лишь о предварительных оценках ночной атаки. Он отметил, что действия противника укладываются в уже привычную схему - точечные удары с приоритетом по столице и отдельным регионам. Этой ночью под ударом были в частности Киев, Одесская область, Днепропетровщина, Запорожье и другие регионы. Во время обстрела, по его предположению, РФ могла применять баллистические и крылатые ракеты, в частности Х-101 из стратегической авиации, а также ударные дроны типа "Шахед" и "Герань". Более подробную информацию, как отметил Братчук, позже обнародуют Воздушные силы.
"Это не была та массированная атака, которую можно было ожидать. Если бы могли — сделали бы", — сказал Братчук.
Работа ПВО
Он добавил, что эффективность украинской ПВО остается стабильной, а процент сбития не уменьшается. Также Братчук подчеркнул потребность дальнейшего усиления обороны, в частности через развитие навыков и применение дронов-перехватчиков для борьбы с вражескими беспилотниками.
"Работы достаточно много, но эффективность средств нашей ПВО сегодня остается постоянной. То есть процент сбития не становится меньше. И за это большая благодарность Силам обороны ", — добавил спикер.
Напомним, мы сообщали, что этой ночью РФ поднимала в небо самолет Ту-95МС. Также мы писали, что россияне применяли крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации.
Читайте Новини.LIVE!