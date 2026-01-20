Ночная атака РФ: что грозит Одесской области

Бомбардировщик Ту-22 РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Ночная атака РФ по Украине не была массированной, несмотря на ожидания. Враг, вероятно, продолжает накапливать ресурсы для дальнейших ударов. Однако не факт, что способен резко усилить интенсивность.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Массированная атака

По словам Сергея Братчука, пока речь идет лишь о предварительных оценках ночной атаки. Он отметил, что действия противника укладываются в уже привычную схему - точечные удары с приоритетом по столице и отдельным регионам. Этой ночью под ударом были в частности Киев, Одесская область, Днепропетровщина, Запорожье и другие регионы. Во время обстрела, по его предположению, РФ могла применять баллистические и крылатые ракеты, в частности Х-101 из стратегической авиации, а также ударные дроны типа "Шахед" и "Герань". Более подробную информацию, как отметил Братчук, позже обнародуют Воздушные силы.

"Это не была та массированная атака, которую можно было ожидать. Если бы могли — сделали бы", — сказал Братчук.

Работа ПВО

Он добавил, что эффективность украинской ПВО остается стабильной, а процент сбития не уменьшается. Также Братчук подчеркнул потребность дальнейшего усиления обороны, в частности через развитие навыков и применение дронов-перехватчиков для борьбы с вражескими беспилотниками.

"Работы достаточно много, но эффективность средств нашей ПВО сегодня остается постоянной. То есть процент сбития не становится меньше. И за это большая благодарность Силам обороны ", — добавил спикер.

Напомним, мы сообщали, что этой ночью РФ поднимала в небо самолет Ту-95МС. Также мы писали, что россияне применяли крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации.