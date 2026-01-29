На юге Украины, возле Одесской области, сбили российский самолет

Российский Су-34. Фото иллюстративное: росСМИ

Очередной боевой вылет российской авиации закончился для оккупантов потерей дорогостоящего самолета. Вражеский борт был уничтожен, вероятно, во время выполнения задания вблизи Одесской области. Несмотря на эти успешные действия Сил обороны, активность врага в небе над морем остается высокой. В то же время на воде ситуация кардинально другая — российские корабли уже длительное время не решаются выходить в открытое море.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Сбитие самолета возле Одесской области

Украинские военные продолжают очищать небо от оккупантов. В Генеральном штабе ВСУ официально подтвердили уничтожение российского самолета, хотя точную локацию падения оставили без уточнений. Однако по предварительным данным, самолет "приземлили" именно в акватории Черного моря неподалеку Одесской области.

"Информация из вражеских источников иногда подтверждается, но в любом случае стоит ждать заявлений от официальных структур. Это технологическая война, и здесь важно действовать на шаг впереди", — заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Активность авиации над морем

По словам Плетенчука, российская авиация в акватории Черного моря работает постоянно. Речь идет не столько о количестве самолетов, сколько об интенсивности вылетов с аэродромов в Крыму. Основными задачами пилотов остаются патрулирование зоны и борьба с украинскими морскими дронами.

"Затишья почти не было. Были лишь несколько дней с низкой активностью, но в целом плотность полетов довольно высокая", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Ситуация с кораблями РФ

В то же время в море ситуация остается стабильной. Российские боевые корабли и подводные лодки уже длительное время не выходят в акваторию Черного моря. Сейчас речь о нанесении ракетных ударов с моря вообще не идет, ведь флот оккупантов фактически заблокирован в пунктах базирования.

"Выходов нет. Мы уже больше недели не фиксируем ни надводных кораблей, ни подводных лодок. Угрозы ударов именно с моря пока нет", — подчеркнул представитель ВМС.

Напомним, мы сообщали, что украинские защитники уничтожили российскую ЗРК в Крыму. Также мы писали, что в США разбился частный самолет с людьми на борту.