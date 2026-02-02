Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Небезпека для Одещини з моря — як використовуються ракетоносії

Небезпека для Одещини з моря — як використовуються ракетоносії

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 09:16
Ситуація в Чорному морі сьогодні: яка загроза від кораблів
Російський корабель в морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські військові кораблі вже тривалий час не виходять на бойове чергування у Чорне море. Погода та зміна тактики змусили ворога заховати свій флот у гаванях. Попри це, загроза ракетних ударів залишається, хоча підготовка до них стала для окупантів справжнім випробуванням.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Вплив погоди

Зараз у Чорному морі панує відносне затишчя, яке зумовлене сезонними штормами. Вихід із гавані в Новоросійську, де зараз ховаються російські судна, сильно ускладнений через високі хвилі та сильний вітер. На цей час жодного ворожого корабля чи підводного човна на бойовому чергуванні не зафіксовано.

"У нас ситуація тривалий час залишається незмінною. Не слід забувати, що зараз міжсезоння, період штормів, і навігація доволі ускладена. Зокрема, в тій локації, де росіяни дислокуються — це Новоросійськ — виходи з цієї гавані доволі непрості", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Ракетні паузи ворога

Січень виявився для Чорноморського флоту РФ аномально спокійним у порівнянні з попередніми роками. Замість звичних кількох виходів на місяць, вони лише один раз масовано застосували ракетоносії. Так зване "енергетичне перемир’я" в морі насправді виявилося вимушеною зупинкою через несприятливу погоду.

"Якщо зазвичай вони виводять і застосовують ракетоносії 2-3 рази на місяць, то січень у нас мав лише один вихід. Під час цього періоду ніяких активних дій не спостерігалося в акваторіях", — пояснив речник ВМС.

Складність завантаження ракет

Підготовка до атак із моря суттєво відрізняється від підготовки авіації, адже флот ворога втратив бази у Криму. Тепер росіяни змушені завантажувати "Калібри" у Новоросійську, що є дуже небезпечним і технічно складним процесом під час шторму. Будь-яка зупинка корабля біля причалу з плавкраном робить його ідеальною мішенню для українських засобів ураження.

"Завантаження ракет відбувається безпосередньо в пункті базування Новоросійськ, тобто в нашій операційній зоні. Це робити не так просто, бо в цей момент вони перебувають у вразливому становищі. Потрібно вертикально завантажувати ракети з плавкрана, що в штормових умовах майже неможливо", — додав Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як росіяни ховають свої кораблі від ударів. Також ми писали, що РФ вперше визнала втрати після удару по крейсеру "Москва".

Одеса ВМС Одеська область Новини Одеси загроза Дмитро Плетенчук загроза кораблів ракетоносій
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації