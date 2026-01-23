Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Удар по крейсеру Москва — РФ визнала втрати

Удар по крейсеру Москва — РФ визнала втрати

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 10:28
Суд у РФ визнав загибель 20 моряків на крейсері «Москва»
Крейсер "Москва". Фото: росЗМІ

У Росії вперше публічно назвали кількість загиблих під час удару по крейсеру "Москва". Дані оприлюднив московський суд, але згодом повідомлення видалили. Йдеться про події квітня 2022 року. Інформацію розкрили під час заочного вироку у справі про затоплення корабля.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Реклама
Читайте також:

Визнання втрат

Другий Західний окружний військовий суд у Москві повідомив, що внаслідок вибуху, пожежі та задимлення на крейсері "Москва" загинули 20 членів екіпажу. Ще 24 моряки, за версією суду, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вісім осіб вважаються зниклими безвісти. Ці дані з’явилися в судовому повідомленні, яке невдовзі видалили з публічного доступу. Інформацію озвучили під час оголошення заочного вироку у справі про затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ.

Суд заочно засудив до довічного ув’язнення командира 406-ї артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна. За версією російського обвинувачення, саме він нібито віддав наказ про ракетний удар по крейсеру "Москва".

Що відомо про удар по крейсеру "Москва"

У квітні 2022 року флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" зазнав ракетного удару в Чорному морі. Після влучання на борту спалахнула пожежа, стався вибух боєприпасів і корабель втратив керування. Наступного дня Міноборони РФ повідомило, що крейсер затонув під час буксирування. "Москву" уразили протикорабельні ракети "Нептун". У Росії тривалий час офіційно не визнавали бойові втрати та не розкривали кількість загиблих.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни обмежили використання морських ракетоносіїв. Також ми писали, що ВМС розкрили деталі ураження аеродрому в Криму.

Одеса корабель Одеська область Новини Одеси Нептун атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації