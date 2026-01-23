Суд у РФ визнав загибель 20 моряків на крейсері «Москва»

Крейсер "Москва". Фото: росЗМІ

У Росії вперше публічно назвали кількість загиблих під час удару по крейсеру "Москва". Дані оприлюднив московський суд, але згодом повідомлення видалили. Йдеться про події квітня 2022 року. Інформацію розкрили під час заочного вироку у справі про затоплення корабля.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Визнання втрат

Другий Західний окружний військовий суд у Москві повідомив, що внаслідок вибуху, пожежі та задимлення на крейсері "Москва" загинули 20 членів екіпажу. Ще 24 моряки, за версією суду, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вісім осіб вважаються зниклими безвісти. Ці дані з’явилися в судовому повідомленні, яке невдовзі видалили з публічного доступу. Інформацію озвучили під час оголошення заочного вироку у справі про затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ.

Суд заочно засудив до довічного ув’язнення командира 406-ї артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна. За версією російського обвинувачення, саме він нібито віддав наказ про ракетний удар по крейсеру "Москва".

Що відомо про удар по крейсеру "Москва"

У квітні 2022 року флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" зазнав ракетного удару в Чорному морі. Після влучання на борту спалахнула пожежа, стався вибух боєприпасів і корабель втратив керування. Наступного дня Міноборони РФ повідомило, що крейсер затонув під час буксирування. "Москву" уразили протикорабельні ракети "Нептун". У Росії тривалий час офіційно не визнавали бойові втрати та не розкривали кількість загиблих.

