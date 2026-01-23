Видео
Україна
Удар по крейсеру Москва — РФ признала потери

Дата публикации 23 января 2026 10:28
Суд в РФ признал гибель 20 моряков на крейсере "Москва"
Крейсер "Москва". Фото: росСМИ

В России впервые публично назвали количество погибших во время удара по крейсеру "Москва". Данные обнародовал московский суд, но впоследствии сообщение удалили. Речь идет о событиях апреля 2022 года. Информацию раскрыли во время заочного приговора по делу о затоплении корабля.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Читайте также:

Признание потерь

Второй Западный окружной военный суд в Москве сообщил, что в результате взрыва, пожара и задымления на крейсере "Москва" погибли 20 членов экипажа. Еще 24 моряка, по версии суда, получили ранения различной степени тяжести. Восемь человек считаются пропавшими без вести. Эти данные появились в судебном сообщении, которое вскоре удалили из публичного доступа. Информацию озвучили во время оглашения заочного приговора по делу о затоплении флагмана Черноморского флота РФ.

Суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира 406-й артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина. По версии российского обвинения, именно он якобы отдал приказ о ракетном ударе по крейсеру "Москва".

Что известно об ударе по крейсеру "Москва"

В апреле 2022 года флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" подвергся ракетному удару в Черном море. После попадания на борту вспыхнул пожар, произошел взрыв боеприпасов и корабль потерял управление. На следующий день Минобороны РФ сообщило, что крейсер затонул во время буксировки. "Москву" поразили противокорабельные ракеты "Нептун". В России долгое время официально не признавали боевые потери и не раскрывали количество погибших.

Напомним, мы сообщали, что россияне ограничили использование морских ракетоносителей. Также мы писали, что ВМС раскрыли детали поражения аэродрома в Крыму.

Одесса корабль Одесская область Новости Одессы Нептун атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
