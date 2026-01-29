Відео
Головна Одеса Росіяни побоюються ударів по Новоросійську — як ховають кораблі

Росіяни побоюються ударів по Новоросійську — як ховають кораблі

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 16:46
Ситуація у Новоросійську та стан підводних човнів РФ
Новоросійський порт. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Новоросійську окупанти максимально обмежили доступ до причалів, намагаючись сховати свої кораблі від зовнішнього світу. Російське командування побоюється не лише ударів, а й витоку інформації про стан флоту від власних військових. Наразі активність ворога в акваторії мінімальна, а більшість зусиль спрямована на захист пунктів базування.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Блокування Новоросійська

Плетенчук зазначає, що окупанти свідомо закрили підходи до місць стоянки своїх кораблів у Новоросійську. Окрім захисту від атак, росіяни запровадили жорсткий контроль, щоб ніхто не бачив наслідків попередніх ударів Сил оборони України. Така закритість стала характерною для ворога після серії успішних атак по об’єктах у Криму. Командування РФ намагається створити ілюзію безпеки, хоча реальні втрати важко приховати навіть за барикадами.

"Вони блокували підхід до причалу, тому що побоювалися витоку інформації вже від безпосередньо своїх. Той факт, що вони отримали "гол", став очевидним фактично одразу", — розповів Дмитро Плетенчук.

Стан субмарини

Один із підводних човнів Чорноморського флоту РФ наразі перебуває у небоєздатному стані. Судно довгий час стоїть на одному місці без жодних спроб змінити позицію, що в умовах війни є вкрай небезпечним. Зазвичай кораблі маневрують, аби не стати легкою ціллю, проте цей борт перетворився на нерухому мішень. Це підтверджує, що субмарина отримала серйозні пошкодження вузлів або корпусу, під час удару СБУ.

"Якщо він перетворився на стаціонарну ціль і не змінює місце стоянки, це може означати лише його технічну несправність. Це підтверджує отримання доволі серйозних пошкоджень", — підкреслив речник ВМС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни втратили літак біля Одещини. Також ми писали, що українські захисники знищили російську ЗРК в Криму.

Одеса порт Одеська область Новини Одеси атака Новоросійськ порт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
