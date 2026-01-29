Ситуация в Новороссийске и состояние подводных лодок РФ

Новороссийский порт. Фото иллюстративное: росСМИ

В Новороссийске оккупанты максимально ограничили доступ к причалам, пытаясь спрятать свои корабли от внешнего мира. Российское командование опасается не только ударов, но и утечки информации о состоянии флота от собственных военных. Сейчас активность врага в акватории минимальна, а большинство усилий направлено на защиту пунктов базирования.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Блокирование Новороссийска

Плетенчук отмечает, что оккупанты сознательно закрыли подходы к местам стоянки своих кораблей в Новороссийске. Кроме защиты от атак, россияне ввели жесткий контроль, чтобы никто не видел последствий предыдущих ударов Сил обороны Украины. Такая закрытость стала характерной для врага после серии успешных атак по объектам в Крыму. Командование РФ пытается создать иллюзию безопасности, хотя реальные потери трудно скрыть даже за баррикадами.

"Они блокировали подход к причалу, потому что опасались утечки информации уже от непосредственно своих. Тот факт, что они получили "гол", стал очевидным фактически сразу", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Состояние субмарины

Одна из подводных лодок Черноморского флота РФ сейчас находится в небоеспособном состоянии. Судно долгое время стоит на одном месте без всяких попыток изменить позицию, что в условиях войны является крайне опасным. Обычно корабли маневрируют, чтобы не стать легкой целью, однако этот борт превратился в неподвижную мишень. Это подтверждает, что субмарина получила серьезные повреждения узлов или корпуса, во время удара СБУ.

"Если он превратился в стационарную цель и не меняет место стоянки, это может означать только его техническую неисправность. Это подтверждает получение довольно серьезных повреждений", — подчеркнул представитель ВМС.

