Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне опасаются ударов по Новороссийску — как прячут корабли

Россияне опасаются ударов по Новороссийску — как прячут корабли

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 16:46
Ситуация в Новороссийске и состояние подводных лодок РФ
Новороссийский порт. Фото иллюстративное: росСМИ

В Новороссийске оккупанты максимально ограничили доступ к причалам, пытаясь спрятать свои корабли от внешнего мира. Российское командование опасается не только ударов, но и утечки информации о состоянии флота от собственных военных. Сейчас активность врага в акватории минимальна, а большинство усилий направлено на защиту пунктов базирования.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Блокирование Новороссийска

Плетенчук отмечает, что оккупанты сознательно закрыли подходы к местам стоянки своих кораблей в Новороссийске. Кроме защиты от атак, россияне ввели жесткий контроль, чтобы никто не видел последствий предыдущих ударов Сил обороны Украины. Такая закрытость стала характерной для врага после серии успешных атак по объектам в Крыму. Командование РФ пытается создать иллюзию безопасности, хотя реальные потери трудно скрыть даже за баррикадами.

"Они блокировали подход к причалу, потому что опасались утечки информации уже от непосредственно своих. Тот факт, что они получили "гол", стал очевидным фактически сразу", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Состояние субмарины

Одна из подводных лодок Черноморского флота РФ сейчас находится в небоеспособном состоянии. Судно долгое время стоит на одном месте без всяких попыток изменить позицию, что в условиях войны является крайне опасным. Обычно корабли маневрируют, чтобы не стать легкой целью, однако этот борт превратился в неподвижную мишень. Это подтверждает, что субмарина получила серьезные повреждения узлов или корпуса, во время удара СБУ.

"Если он превратился в стационарную цель и не меняет место стоянки, это может означать только его техническую неисправность. Это подтверждает получение довольно серьезных повреждений", — подчеркнул представитель ВМС.

Напомним, мы сообщали, что россияне потеряли самолет возле Одесской области. Также мы писали, что украинские защитники уничтожили российскую ЗРК в Крыму.

Одесса порт Одесская область Новости Одессы атака Новоросийск порт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации