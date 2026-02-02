Видео
Главная Одесса Опасность для Одесчины с моря — как используются ракетоносители

Опасность для Одесчины с моря — как используются ракетоносители

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 09:16
Ситуация в Черном море сегодня: какая угроза от кораблей
Российский корабль в море. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские военные корабли уже длительное время не выходят на боевое дежурство в Черное море. Погода и изменение тактики заставили врага спрятать свой флот в гаванях. Несмотря на это, угроза ракетных ударов остается, хотя подготовка к ним стала для оккупантов настоящим испытанием.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Влияние погоды

Сейчас в Черном море царит относительное затишье, которое обусловлено сезонными штормами. Выход из гавани в Новороссийске, где сейчас прячутся российские суда, сильно затруднен из-за высоких волн и сильного ветра. В настоящее время ни одного вражеского корабля или подводной лодки на боевом дежурстве не зафиксировано.

"У нас ситуация длительное время остается неизменной. Не следует забывать, что сейчас межсезонье, период штормов, и навигация довольно сложная. В частности, в той локации, где россияне дислоцируются — это Новороссийск — выходы из этой гавани довольно непростые", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Ракетные паузы врага

Январь оказался для Черноморского флота РФ аномально спокойным по сравнению с предыдущими годами. Вместо привычных нескольких выходов в месяц, они лишь один раз массированно применили ракетоносители. Так называемое "энергетическое перемирие" в море на самом деле оказалось вынужденной остановкой из-за неблагоприятной погоды.

"Если обычно они выводят и применяют ракетоносители 2-3 раза в месяц, то январь у нас имел только один выход. Во время этого периода никаких активных действий не наблюдалось в акваториях", — пояснил спикер ВМС.

Сложность загрузки ракет

Подготовка к атакам с моря существенно отличается от подготовки авиации, ведь флот врага потерял базы в Крыму. Теперь россияне вынуждены загружать "Калибры" в Новороссийске, что является очень опасным и технически сложным процессом во время шторма. Любая остановка корабля у причала с плавкраном делает его идеальной мишенью для украинских средств поражения.

"Загрузка ракет происходит непосредственно в пункте базирования Новороссийск, то есть в нашей операционной зоне. Это делать не так просто, потому что в этот момент они находятся в уязвимом положении. Нужно вертикально загружать ракеты с плавкрана, что в штормовых условиях почти невозможно", — добавил Плетенчук.

Напомним, мы сообщали о том, как россияне прячут свои корабли от ударов. Также мы писали, что РФ впервые признала потери после удара по крейсеру "Москва".

Одесса ВМС Одесская область Новости Одессы угроза Дмитрий Плетенчук угроза кораблей ракетоноситель
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
