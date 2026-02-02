Ситуация в Черном море сегодня: какая угроза от кораблей

Российский корабль в море. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские военные корабли уже длительное время не выходят на боевое дежурство в Черное море. Погода и изменение тактики заставили врага спрятать свой флот в гаванях. Несмотря на это, угроза ракетных ударов остается, хотя подготовка к ним стала для оккупантов настоящим испытанием.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Влияние погоды

Сейчас в Черном море царит относительное затишье, которое обусловлено сезонными штормами. Выход из гавани в Новороссийске, где сейчас прячутся российские суда, сильно затруднен из-за высоких волн и сильного ветра. В настоящее время ни одного вражеского корабля или подводной лодки на боевом дежурстве не зафиксировано.

"У нас ситуация длительное время остается неизменной. Не следует забывать, что сейчас межсезонье, период штормов, и навигация довольно сложная. В частности, в той локации, где россияне дислоцируются — это Новороссийск — выходы из этой гавани довольно непростые", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Ракетные паузы врага

Январь оказался для Черноморского флота РФ аномально спокойным по сравнению с предыдущими годами. Вместо привычных нескольких выходов в месяц, они лишь один раз массированно применили ракетоносители. Так называемое "энергетическое перемирие" в море на самом деле оказалось вынужденной остановкой из-за неблагоприятной погоды.

"Если обычно они выводят и применяют ракетоносители 2-3 раза в месяц, то январь у нас имел только один выход. Во время этого периода никаких активных действий не наблюдалось в акваториях", — пояснил спикер ВМС.

Сложность загрузки ракет

Подготовка к атакам с моря существенно отличается от подготовки авиации, ведь флот врага потерял базы в Крыму. Теперь россияне вынуждены загружать "Калибры" в Новороссийске, что является очень опасным и технически сложным процессом во время шторма. Любая остановка корабля у причала с плавкраном делает его идеальной мишенью для украинских средств поражения.

"Загрузка ракет происходит непосредственно в пункте базирования Новороссийск, то есть в нашей операционной зоне. Это делать не так просто, потому что в этот момент они находятся в уязвимом положении. Нужно вертикально загружать ракеты с плавкрана, что в штормовых условиях почти невозможно", — добавил Плетенчук.

Напомним, мы сообщали о том, как россияне прячут свои корабли от ударов. Также мы писали, что РФ впервые признала потери после удара по крейсеру "Москва".