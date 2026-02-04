Відео
Головна Одеса Доля Криму — роль півострова у переговорах та війні

Дата публікації: 4 лютого 2026 17:16
Позиція Меджлісу щодо Криму та роль Туреччини
Жінка тримає плакат у руках. Фото ілюстративне: 112.ua

Крим має постійно залишатися в центрі уваги України та світу, незалежно від перебігу війни. Кримські татари не погодяться з жодними моделями, які закріплюють російську окупацію півострова. Позиція Меджлісу залишається незмінною з 2014 року.

Про це в ефірі Ранок.LIVE голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв.

Читайте також:

Окупація Криму

Ескандер Барієв підкреслив, що Крим для кримських татар — це не абстрактне питання, а питання безпеки, прав і майбутнього. Навіть обговорення сценаріїв, за яких півострів може тимчасово залишатися під контролем Росії, викликає принципові застереження.

"Крим має бути постійно на порядку денному. Ми робимо все, щоб і українське суспільство, і міжнародна спільнота підтримували цю позицію", — наголосив Барієв.

За його словами, будь-які розмови про "тимчасову" окупацію одразу ставлять питання безпеки та прав людей, які не можуть повернутися на півострів. Він зазначив, що для багатьох членів Меджлісу поїздка до Криму означає негайний арешт.

"Якщо я приїду в Крим, мене одразу заарештують. Тому для нас принципово важливі юридичний статус і гарантії безпеки", — пояснив він.

Роль Туреччини

Окремо Барієв нагадав, що Анкара з 2014 року чітко визнає Крим територією України та підтримала відповідну резолюцію Генасамблеї ООН. Туреччина також допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення та залишається важливим гравцем у Чорноморському регіоні.

"Туреччина чітко говорить: Крим — це Україна. Президент Ердоган неодноразово заявляв, що захищатиме кримськотатарський народ і підтримує територіальну цілісність України", — сказав Барієв.

На його думку, повернення Криму Україні важливе і для безпеки самої Туреччини, адже це напряму пов’язано зі стабільністю в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, у МЗС пояснили, які цілі України на перемовинах в Абу-Дабі. Також ми писали, що в МЗС спростували припущення щодо термінів закінчення війни.

Одеса Одеська область Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
