Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Судьба Крыма — роль полуострова в переговорах и войне

Судьба Крыма — роль полуострова в переговорах и войне

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 17:16
Позиция Меджлиса относительно Крыма и роль Турции
Женщина держит плакат в руках. Фото иллюстративное: 112.ua

Крым должен постоянно оставаться в центре внимания Украины и мира, независимо от хода войны. Крымские татары не согласятся ни с какими моделями, которые закрепляют российскую оккупацию полуострова. Позиция Меджлиса остается неизменной с 2014 года.

Об этом в эфире Ранок.LIVE председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев.

Реклама
Читайте также:

Оккупация Крыма

Эскандер Бариев подчеркнул, что Крым для крымских татар — это не абстрактный вопрос, а вопрос безопасности, прав и будущего. Даже обсуждение сценариев, при которых полуостров может временно оставаться под контролем России, вызывает принципиальные предостережения.

"Крым должен быть постоянно на повестке дня. Мы делаем все, чтобы и украинское общество, и международное сообщество поддерживали эту позицию", — подчеркнул Бариев.

По его словам, любые разговоры о "временной" оккупации сразу ставят вопрос безопасности и прав людей, которые не могут вернуться на полуостров. Он отметил, что для многих членов Меджлиса поездка в Крым означает немедленный арест.

"Если я приеду в Крым, меня сразу арестуют. Поэтому для нас принципиально важны юридический статус и гарантии безопасности", — пояснил он.

Роль Турции

Отдельно Бариев напомнил, что Анкара с 2014 года четко признает Крым территорией Украины и поддержала соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН. Турция также помогла Украине в начале полномасштабного вторжения и остается важным игроком в Черноморском регионе.

"Турция четко говорит: Крым — это Украина. Президент Эрдоган неоднократно заявлял, что будет защищать крымскотатарский народ и поддерживает территориальную целостность Украины", — сказал Бариев.

По его мнению, возвращение Крыма Украине важно и для безопасности самой Турции, ведь это напрямую связано со стабильностью в Черноморском регионе.

Напомним, в МИД объяснили, какие цели Украины на переговорах в Абу-Даби. Также мы писали, что в МИД опровергли предположение о сроках окончания войны.

Одесса Одесская область Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации