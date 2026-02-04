Позиция Меджлиса относительно Крыма и роль Турции

Женщина держит плакат в руках. Фото иллюстративное: 112.ua

Крым должен постоянно оставаться в центре внимания Украины и мира, независимо от хода войны. Крымские татары не согласятся ни с какими моделями, которые закрепляют российскую оккупацию полуострова. Позиция Меджлиса остается неизменной с 2014 года.

Об этом в эфире Ранок.LIVE председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев.

Эскандер Бариев подчеркнул, что Крым для крымских татар — это не абстрактный вопрос, а вопрос безопасности, прав и будущего. Даже обсуждение сценариев, при которых полуостров может временно оставаться под контролем России, вызывает принципиальные предостережения.

"Крым должен быть постоянно на повестке дня. Мы делаем все, чтобы и украинское общество, и международное сообщество поддерживали эту позицию", — подчеркнул Бариев.

По его словам, любые разговоры о "временной" оккупации сразу ставят вопрос безопасности и прав людей, которые не могут вернуться на полуостров. Он отметил, что для многих членов Меджлиса поездка в Крым означает немедленный арест.

"Если я приеду в Крым, меня сразу арестуют. Поэтому для нас принципиально важны юридический статус и гарантии безопасности", — пояснил он.

Роль Турции

Отдельно Бариев напомнил, что Анкара с 2014 года четко признает Крым территорией Украины и поддержала соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН. Турция также помогла Украине в начале полномасштабного вторжения и остается важным игроком в Черноморском регионе.

"Турция четко говорит: Крым — это Украина. Президент Эрдоган неоднократно заявлял, что будет защищать крымскотатарский народ и поддерживает территориальную целостность Украины", — сказал Бариев.

По его мнению, возвращение Крыма Украине важно и для безопасности самой Турции, ведь это напрямую связано со стабильностью в Черноморском регионе.

Напомним, в МИД объяснили, какие цели Украины на переговорах в Абу-Даби. Также мы писали, что в МИД опровергли предположение о сроках окончания войны.