Головна Одеса Крим став пасткою для авіації РФ — які втрати

Крим став пасткою для авіації РФ — які втрати

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 12:46
Втрати авіації РФ у Криму за роки війни
Російський винищувач на аеродромі Бельбек у Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

За майже чотири роки повномасштабної війни Росія втратила в окупованому Криму десятки літаків і вертольотів. Півострів, який за радянських часів називали "авіаносцем", став однією з найуразливіших точок для авіації РФ. Найбільші втрати ворог зазнав у 2022 році, але з кожним роком удари по авіації лише посилювалися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "Слово і діло".

РФ втратила десятки літаків в Криму
Втрати РФ в Криму. Фото: Слово і діло

Втрати РФ

Перший і найгучніший удар по російській авіації в Криму стався 9 серпня 2022 року. Тоді Сили оборони України атакували авіабазу Саки в Новофедорівці — один із ключових аеродромів РФ на півострові. Унаслідок удару росія втратила вісім літаків Су-24М та чотири винищувачі Су-30СМ. Ще один Су-24 було знищено 16 серпня на аеродромі "Гвардійське". Саме з Новофедорівки російські літаки регулярно вилітали для ракетних атак по Україні.

У 2023 році втрати авіації РФ продовжилися. У серпні українські сили уразили російський літак у Чорному морі поблизу острова Зміїний. У жовтні росія зазнала втрат через "дружній вогонь" — над Кримом власна ППО збила гелікоптер Мі-8.

У 2024 році Росія втратила в Криму гелікоптер Ка-27, а влітку — винищувач Су-30СМ, ще один такий літак було пошкоджено. Восени спецпідрозділ ГУР знищив Су-30СМ у Чорному морі влучанням з ПЗРК. У грудні морські дрони Magura V5 з ракетами знищили два гелікоптери Мі-8, ще один зазнав ушкоджень.

Найбільше зросли втрати російської авіації у 2025 році. За рік РФ втратила щонайменше 13 гелікоптерів Мі-8 та Мі-24, зокрема під час атак на аеродроми "Кіровське" та Сімферополь. Також було знищено корабельний гелікоптер Ка-27. Серед літаків Росія втратила три Су-30, чотири Су-24, три Су-30СМ, три Ан-26, один МіГ-31 та один МіГ-29, який знищили на аеродромі "Кача".

Нагадаємо, агенти "Кримського вітру" показали, як виглядає пошкоджена РЛС окупантів "Небу-У". Проблеми є з антеною. Фактично її використовувати немає моливості.

Також ми писали, що РФ продовжує використовувати порти Криму для власних потреб. Наразі там перебувають судна, які окупантам не шкода, адже там їх можуть з легкість дістати українські сили.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси атака авіація аеродром
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
