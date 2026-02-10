Ситуація в Чорному морі: заява ВМС України

Російський винищувач. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ситуація в акваторії Чорного й Азовського морів залишається контрольованою. Російські кораблі в море не виходили, ударів із морських носіїв не фіксували. Водночас окупанти продовжують використовувати авіацію та безпілотники.

Про це в ефірі "Єдині новини" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передають Новини.LIVE.

Ситуація в морі

За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, загальна оперативна обстановка суттєво не змінилася. Росія продовжує розвідку з повітря та періодично намагається атакувати дронами-камікадзе. Активність ворога зберігається і на південних напрямках, зокрема на Херсонщині. Там морська піхота стримує спроби противника покращити своє тактичне положення.

"Ситуація залишається стабільною. Присутня російська авіація і дрони-розвідники, також сьогодні були чергові атаки дронами-камікадзе. Виходів кораблів у море не було, застосування озброєння з морських носіїв також не фіксувалося", — повідомив Плетенчук.

Він додав, що попри втрати літаків, ворог не відмовився від повітряного патрулювання та розвідки. Авіацію використовують не лише для спостереження, а й для охорони акваторії біля тимчасово окупованого Криму. Водночас масовані авіаудари з моря залишаються рідкісними.

"Не можу сказати, що після збиття Су-34 польотів стало значно менше. Поворотним моментом було збиття Су-24 наприкінці 2023 року — після цього вони припинили дистанційне мінування біля зернового коридору. Авіацію для ударів застосовують нечасто, переважно це протирадіолокаційні ракети. А от для патрулювання, розвідки й протикатерної оборони літаки та гелікоптери використовують постійно", — зазначив речник ВМС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Росії все частіше допускають до польотів літаки з технічними несправностями та незавершеним обслуговуванням. Мова вже не про поодинокі випадки, а про стійку тенденцію невиконання вимог директив льотної придатності.

Також ми писали, що Крим став пасткою для авіації РФ. За майже чотири роки повномасштабної війни Росія втратила в окупованому Криму десятки літаків і вертольотів.