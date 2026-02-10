Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Атаки РФ з неба — які загрози є для Одещини сьогодні

Атаки РФ з неба — які загрози є для Одещини сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 14:13
Ситуація в Чорному морі: заява ВМС України
Російський винищувач. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ситуація в акваторії Чорного й Азовського морів залишається контрольованою. Російські кораблі в море не виходили, ударів із морських носіїв не фіксували. Водночас окупанти продовжують використовувати авіацію та безпілотники.

Про це в ефірі "Єдині новини" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ситуація в морі

За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, загальна оперативна обстановка суттєво не змінилася. Росія продовжує розвідку з повітря та періодично намагається атакувати дронами-камікадзе. Активність ворога зберігається і на південних напрямках, зокрема на Херсонщині. Там морська піхота стримує спроби противника покращити своє тактичне положення.

"Ситуація залишається стабільною. Присутня російська авіація і дрони-розвідники, також сьогодні були чергові атаки дронами-камікадзе. Виходів кораблів у море не було, застосування озброєння з морських носіїв також не фіксувалося", — повідомив Плетенчук.

Він додав, що попри втрати літаків, ворог не відмовився від повітряного патрулювання та розвідки. Авіацію використовують не лише для спостереження, а й для охорони акваторії біля тимчасово окупованого Криму. Водночас масовані авіаудари з моря залишаються рідкісними.

"Не можу сказати, що після збиття Су-34 польотів стало значно менше. Поворотним моментом було збиття Су-24 наприкінці 2023 року — після цього вони припинили дистанційне мінування біля зернового коридору. Авіацію для ударів застосовують нечасто, переважно це протирадіолокаційні ракети. А от для патрулювання, розвідки й протикатерної оборони літаки та гелікоптери використовують постійно", — зазначив речник ВМС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Росії все частіше допускають до польотів літаки з технічними несправностями та незавершеним обслуговуванням. Мова вже не про поодинокі випадки, а про стійку тенденцію невиконання вимог директив льотної придатності.

Також ми писали, що Крим став пасткою для авіації РФ. За майже чотири роки повномасштабної війни Росія втратила в окупованому Криму десятки літаків і вертольотів.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси літаки авіація
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації