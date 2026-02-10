Российский надводный дрон Скорлупа: характеристики и опасность

Морской дрон "Скорлупа". Фото: скриншот из видео

Враг пытается скопировать успешный украинский опыт использования морских беспилотников, представив собственную разработку под названием "Скорлупа". Этот катер-база управляется через тонкий кабель и способен перевозить дроны-камикадзе ближе к намеченным целям. Украинские военные уже изучают новую разработку, чтобы эффективно противодействовать потенциальным атакам на южные регионы.

Об этом в эфире "Єдині новини" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передают Новини.LIVE.

Как работает новая техника

Главной особенностью российской "Скорлупы" является специальный ангар, из которого прямо во время движения могут вылетать FPV-дроны. Фактически, катер работает как мобильная платформа, увеличивающая радиус действия маленьких беспилотников-камикадзе. Управление через оптоволокно делает катер неуязвимым к средствам радиоэлектронной борьбы, ведь сигнал невозможно "заглушить" в воздухе. Однако такая конструкция имеет существенные недостатки: катер очень шаткий, боится волн и ограничен длиной самого кабеля. Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отмечает, что появление таких аппаратов — это попытка оккупантов догнать Украину в технологической войне на море.

"Мы с вами уже проговаривали ранее, что, конечно, враг пытается скопировать наш успешный опыт, наши технические решения и каким-то образом это использовать в свою пользу. Но, в любом случае, если вас копируют, это означает, что вы идете впереди", — подчеркнул спикер ВМС.

По словам Плетенчука, любая технология требует длительного времени на испытания и исправление ошибок, поэтому реальная эффективность "Скорлупы" пока остается под вопросом.

Угроза для Одесской и Николаевской областей

Хотя "Скорлупу" называют морским дроном, из-за его шаткости эксперты прогнозируют использование преимущественно в русле Днепра. Однако для Одесской и Николаевской областей это все равно создает дополнительные риски, поскольку враг ищет новые способы обойти нашу оборону.

"Мы рассчитываем то, что враг может использовать подобные средства нападения и учитываем это в своей повседневной деятельности", — заверил Плетенчук.

Спикер добавил, что на видео испытаний FPV-дрон во время вылета едва не уничтожил сам катер-носитель, что указывает на сырость разработки.

