Ночной обстрел Одессы 9 февраля: жертвы и разрушения

Последствия атаки на Одессу — дома без стекол, напуганные люди
Ночью, 9 февраля, Одесса пережила очередную массированную атаку российских дронов. Удар пришелся по жилой застройке и гражданским объектам, вызвав пожары и разрушения. Пострадали люди, повреждено имущество, бизнес и автомобили. Жители до сих пор приходят в себя от пережитого и считают убытки.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночной атаки и зафиксировали последствия российского удара.
Удар по гражданским
Во время ночного обстрела серьезно пострадала студия пилонного спорта и акробатики. Взрывной волной выбило все окна, повредило зеркала, технику для съемок, личные вещи. Часть оборудования удалось спасти, но помещение непригодно для занятий. В студии тренируются взрослые и дети, команда готовилась к международным соревнованиям и чемпионатам весной. Владелица говорит, что бизнес и так работал в сложных условиях - без стабильного света и с финансовыми трудностями. О повреждении она узнала ночью от мужа и коллег, которые начали массово звонить.
"Я проснулась от звонков, открыла телефон и была в шоке. Писали все — студия пострадала. Но мы не сдаемся и будем восстанавливаться", — рассказала Лиана.
Пострадал жилой дом
Кроме того, обломки дрона упали на жилой дом и повредили рядом припаркованные автомобили. По словам владельца одной из машин, она фактически уничтожена. Кроме этого, взрывом перебило газовую трубу, после чего произошло возгорание. Из-за высокой температуры пострадали конструкции здания. Мужчина увидел последствия сразу — из окна квартиры. Семья всю ночь провела в укрытии, а утром вернулась, чтобы оценить ущерб. Уничтоженный транспорт использовали в служебных целях.
"Это не просто машина. Она была нужна для работы. Но главное, что семья жива", — отметил Андрей.
Пострадал и большой торговый центр. Среди ночи сработала пожарная и охранная сигнализация. На место выехали спасатели, возгорание удалось быстро ликвидировать. Наибольшие повреждения получили фасадные окна и помещения со стороны улицы, повреждено оборудование магазинов. Руководитель торгового центра приехала на место еще утром. По ее словам, нужна оценка ущерба и работа специальной комиссии.
"Фасадные окна разрушены почти полностью, оборудование пострадало. Это все придется восстанавливать с нуля", — сказала Ольга Белобородько.
Что известно об атаке
В ночь на 9 февраля РФ массированно атаковала Одессу дронами. Один из беспилотников попал в крышу 24-этажного жилого дома, вызвав сильный пожар и повреждение газовой трубы. По предварительным данным, погиб один человек, еще два человека получили ранения и получают медицинскую помощь. Также повреждены по меньшей мере шесть легковых автомобилей, здание фитнес-клуба и остекление окружающих домов. По другому адресу зафиксировано разрушение трехэтажного нежилого здания. Правоохранители документируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.
