Ночной обстрел Одессы 9 февраля: жертвы и разрушения

Выбитое окно после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ночью, 9 февраля, Одесса пережила очередную массированную атаку российских дронов. Удар пришелся по жилой застройке и гражданским объектам, вызвав пожары и разрушения. Пострадали люди, повреждено имущество, бизнес и автомобили. Жители до сих пор приходят в себя от пережитого и считают убытки.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночной атаки и зафиксировали последствия российского удара.

Реклама

Читайте также:

Удар по гражданским

Во время ночного обстрела серьезно пострадала студия пилонного спорта и акробатики. Взрывной волной выбило все окна, повредило зеркала, технику для съемок, личные вещи. Часть оборудования удалось спасти, но помещение непригодно для занятий. В студии тренируются взрослые и дети, команда готовилась к международным соревнованиям и чемпионатам весной. Владелица говорит, что бизнес и так работал в сложных условиях - без стабильного света и с финансовыми трудностями. О повреждении она узнала ночью от мужа и коллег, которые начали массово звонить.

"Я проснулась от звонков, открыла телефон и была в шоке. Писали все — студия пострадала. Но мы не сдаемся и будем восстанавливаться", — рассказала Лиана.

Лиана о последствиях. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Повреждения в студии. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разбитые окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Пострадал жилой дом

Кроме того, обломки дрона упали на жилой дом и повредили рядом припаркованные автомобили. По словам владельца одной из машин, она фактически уничтожена. Кроме этого, взрывом перебило газовую трубу, после чего произошло возгорание. Из-за высокой температуры пострадали конструкции здания. Мужчина увидел последствия сразу — из окна квартиры. Семья всю ночь провела в укрытии, а утром вернулась, чтобы оценить ущерб. Уничтоженный транспорт использовали в служебных целях.

"Это не просто машина. Она была нужна для работы. Но главное, что семья жива", — отметил Андрей.

Андрей об уничтоженном авто. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Одна из пострадавших машин. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разбитое стекло. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Пострадал и большой торговый центр. Среди ночи сработала пожарная и охранная сигнализация. На место выехали спасатели, возгорание удалось быстро ликвидировать. Наибольшие повреждения получили фасадные окна и помещения со стороны улицы, повреждено оборудование магазинов. Руководитель торгового центра приехала на место еще утром. По ее словам, нужна оценка ущерба и работа специальной комиссии.

"Фасадные окна разрушены почти полностью, оборудование пострадало. Это все придется восстанавливать с нуля", — сказала Ольга Белобородько.

Ольга Белобородько о повреждениях. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разбитая витрина. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

В ночь на 9 февраля РФ массированно атаковала Одессу дронами. Один из беспилотников попал в крышу 24-этажного жилого дома, вызвав сильный пожар и повреждение газовой трубы. По предварительным данным, погиб один человек, еще два человека получили ранения и получают медицинскую помощь. Также повреждены по меньшей мере шесть легковых автомобилей, здание фитнес-клуба и остекление окружающих домов. По другому адресу зафиксировано разрушение трехэтажного нежилого здания. Правоохранители документируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.

Фасад дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обломки после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали о том, что этой ночью РФ снова атаковала Украину. Россияне запустили баллистические ракеты и ударные дроны. Противовоздушная оборона смогла уничтожить большинство БпЛА и перехватить часть ракет.

Также мы писали, что Россия обстреляла Харьковскую область. В результате атаки погибла женщина с ребенком. Удар пришелся на частную застройку.