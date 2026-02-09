Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последствия атаки на Одессу — дома без стекол, напуганные люди

Последствия атаки на Одессу — дома без стекол, напуганные люди

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 11:08
Ночной обстрел Одессы 9 февраля: жертвы и разрушения
Выбитое окно после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ночью, 9 февраля, Одесса пережила очередную массированную атаку российских дронов. Удар пришелся по жилой застройке и гражданским объектам, вызвав пожары и разрушения. Пострадали люди, повреждено имущество, бизнес и автомобили. Жители до сих пор приходят в себя от пережитого и считают убытки.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночной атаки и зафиксировали последствия российского удара.

Реклама
Читайте также:

Удар по гражданским

Во время ночного обстрела серьезно пострадала студия пилонного спорта и акробатики. Взрывной волной выбило все окна, повредило зеркала, технику для съемок, личные вещи. Часть оборудования удалось спасти, но помещение непригодно для занятий. В студии тренируются взрослые и дети, команда готовилась к международным соревнованиям и чемпионатам весной. Владелица говорит, что бизнес и так работал в сложных условиях - без стабильного света и с финансовыми трудностями. О повреждении она узнала ночью от мужа и коллег, которые начали массово звонить.

"Я проснулась от звонков, открыла телефон и была в шоке. Писали все — студия пострадала. Но мы не сдаемся и будем восстанавливаться", — рассказала Лиана.

Обстріл Одеси дронами
Лиана о последствиях. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Наслідки атаки на Одесу
Повреждения в студии. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Удар РФ по Одесі
Разбитые окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Пострадал жилой дом

Кроме того, обломки дрона упали на жилой дом и повредили рядом припаркованные автомобили. По словам владельца одной из машин, она фактически уничтожена. Кроме этого, взрывом перебило газовую трубу, после чего произошло возгорание. Из-за высокой температуры пострадали конструкции здания. Мужчина увидел последствия сразу — из окна квартиры. Семья всю ночь провела в укрытии, а утром вернулась, чтобы оценить ущерб. Уничтоженный транспорт использовали в служебных целях.

"Это не просто машина. Она была нужна для работы. Но главное, что семья жива", — отметил Андрей.

Наслідки атаки на Одесу
Андрей об уничтоженном авто. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Наслідки атаки на Одесу
Одна из пострадавших машин. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Удар РФ по Одесі
Разбитое стекло. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Пострадал и большой торговый центр. Среди ночи сработала пожарная и охранная сигнализация. На место выехали спасатели, возгорание удалось быстро ликвидировать. Наибольшие повреждения получили фасадные окна и помещения со стороны улицы, повреждено оборудование магазинов. Руководитель торгового центра приехала на место еще утром. По ее словам, нужна оценка ущерба и работа специальной комиссии.

"Фасадные окна разрушены почти полностью, оборудование пострадало. Это все придется восстанавливать с нуля", — сказала Ольга Белобородько.

Удар РФ по Одесі
Ольга Белобородько о повреждениях. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Обстріл Одеси дронами
Разбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Обстріл Одеси дронами
Разбитая витрина. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

В ночь на 9 февраля РФ массированно атаковала Одессу дронами. Один из беспилотников попал в крышу 24-этажного жилого дома, вызвав сильный пожар и повреждение газовой трубы. По предварительным данным, погиб один человек, еще два человека получили ранения и получают медицинскую помощь. Также повреждены по меньшей мере шесть легковых автомобилей, здание фитнес-клуба и остекление окружающих домов. По другому адресу зафиксировано разрушение трехэтажного нежилого здания. Правоохранители документируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.

Обстріл Одеси дронами
Фасад дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Наслідки атаки на Одесу
Обломки после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Удар РФ по Одесі
Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали о том, что этой ночью РФ снова атаковала Украину. Россияне запустили баллистические ракеты и ударные дроны. Противовоздушная оборона смогла уничтожить большинство БпЛА и перехватить часть ракет.

Также мы писали, что Россия обстреляла Харьковскую область. В результате атаки погибла женщина с ребенком. Удар пришелся на частную застройку.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации