Нічний обстріл Одеси 9 лютого: жертви та руйнування

Вибите вікно після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Уночі, 9 лютого, Одеса пережила чергову масовану атаку російських дронів. Удар прийшовся по житловій забудові та цивільних об’єктах, спричинивши пожежі й руйнування. Постраждали люди, пошкоджено майно, бізнес і автівки. Мешканці досі оговтуються від пережитого та рахують збитки.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці нічної атаки та зафіксували наслідки російського удару.

Удар по цивільним

Під час нічного обстрілу серйозно постраждала студія пілонного спорту та акробатики. Вибуховою хвилею вибило всі вікна, пошкодило дзеркала, техніку для зйомок, особисті речі. Частину обладнання вдалося врятувати, але приміщення непридатне для занять. У студії тренуються дорослі й діти, команда готувалася до міжнародних змагань і чемпіонатів навесні. Власниця каже, що бізнес і так працював у складних умовах — без стабільного світла та з фінансовими труднощами. Про пошкодження вона дізналася вночі від чоловіка та колег, які почали масово телефонувати.

"Я прокинулася від дзвінків, відкрила телефон і була в шокові. Писали всі — студія постраждала. Але ми не здаємося й будемо відновлюватися", — розповіла Ліана.

Ліана про наслідки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошкодженя в студії. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Розбиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Постраждав житловий будинок

Крім того, уламки дрона впали на житловий будинок і пошкодили поруч припарковані автомобілі. За словами власника однієї з машин, вона фактично знищена. Окрім цього, вибухом перебило газову трубу, після чого сталося займання. Через високу температуру постраждали конструкції будівлі. Чоловік побачив наслідки одразу — з вікна квартири. Родина всю ніч провела в укритті, а зранку повернулася, щоб оцінити шкоду. Знищений транспорт використовували у службових цілях.

"Це не просто машина. Вона була потрібна для роботи. Але головне, що сім’я жива", — зазначив Андрій.

Андрій про знищене авто. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Одна із автівок, що постражадали. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Розбите скло. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Постраждав і великий торговий центр. Серед ночі спрацювала пожежна й охоронна сигналізація. На місце виїхали рятувальники, займання вдалося швидко ліквідувати. Найбільших ушкоджень зазнали фасадні вікна та приміщення з боку вулиці, пошкоджене обладнання магазинів. Керівниця торгового центру приїхала на місце ще зранку. За її словами, потрібна оцінка збитків і робота спеціальної комісії.

"Фасадні вікна зруйновані майже повністю, обладнання постраждало. Це все доведеться відновлювати з нуля", — сказала Ольга Білобородько.

Ольга Білобородько про пошкодження. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Потрощене вікно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Розбита вітрина. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

У ніч на 9 лютого РФ масовано атакувала Одесу дронами. Один із безпілотників влучив у дах 24-поверхового житлового будинку, спричинивши сильну пожежу та пошкодження газової труби. За попередніми даними, загинув один чоловік, ще двоє людей дістали поранення й отримують медичну допомогу. Також пошкоджено щонайменше шість легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків. За іншою адресою зафіксовано руйнування триповерхової нежитлової будівлі. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.

Фасад будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Уламки після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що цієї ночі РФ знову атакувала Україну. Росіяни запустили балістичні ракети та ударні дрони. Протиповітряна оборона змогла знищити більшість БпЛА та перехопити частину ракет.

Також ми писали, що Росія обстріляла Харківщину. Внаслідок атаки загинула жінка з дитиною. Удар припав на приватну забудову.