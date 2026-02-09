Атака дронів на Одесу 9 лютого: наслідки та жертви

Авто, яке згоріло під час атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У ніч на 9 лютого російська армія масовано атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. В місті постраждала житлова забудова. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передають Новини.LIVE.

Наслідки атаки

У ніч на 9 лютого, РФ масовано атакувала Одесу дронами. Один із безпілотників влучив прямо в дах 24-поверхового будинку. На місці сталася сильна пожежа, пошкоджено газову трубу. На жаль не обійшлося без жертв. За попередніми даними, один чоловік помер, попри реанімаційні заходи. Ще двоє людей отримали поранення, їм надають медичну допомогу.

Екстрені служби намагаються врятувати чоловіка. Фото: ДСНС Одещини

Реанімаційні заходи. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Крім того, пошкоджено шість легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків. За іншою адресою зафіксовано руйнування триповерхової будівлі, яка не експлуатувалася.

Вибиті вікна. Фото: ДСНС Одещини

Скло в будівлі. Фото: ДСНС Одещини

Вогнеборці гасять авто. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники оперативно ліквідували всі загоряння. До робіт залучили 53 працівники ДСНС та 13 одиниць техніки. На місцях також працювали психологи, які надавали підтримку мешканцям. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.

Наслідки атаки на Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошкодженя після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Авто, яке згоріло після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що ворог атакував Харківщину. На жаль, загинула жінка з дитиною. Ще троє людей отримали поранення.

Також ми писали, що Росія атакувала енергооб'єкт у Нововолинську на Волині. ситуація в місті залишається контрольованою. Усі відповідні служби працюють, аби забезпечити місцевих мешканців водою і теплом.