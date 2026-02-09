Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Влучання у багатоповерхівку в Одесі — перші фото з місця атаки

Влучання у багатоповерхівку в Одесі — перші фото з місця атаки

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 09:19
Атака дронів на Одесу 9 лютого: наслідки та жертви
Авто, яке згоріло під час атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У ніч на 9 лютого російська армія масовано атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. В місті постраждала житлова забудова. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

https://www.facebook.com/share/v/1GyZUbXBkH/

Наслідки атаки

У ніч на 9 лютого, РФ масовано атакувала Одесу дронами. Один із безпілотників влучив прямо в дах 24-поверхового будинку. На місці сталася сильна пожежа, пошкоджено газову трубу. На жаль не обійшлося без жертв. За попередніми даними, один чоловік помер, попри реанімаційні заходи. Ще двоє людей отримали поранення, їм надають медичну допомогу.

РФ Атакувала Одесу дронами
Екстрені служби намагаються врятувати чоловіка. Фото: ДСНС Одещини
Внаслідок атаки на Одесу є жертви
Реанімаційні заходи. Фото: ДСНС Одещини
Масована атака на Одесу
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Крім того, пошкоджено шість легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків. За іншою адресою зафіксовано руйнування триповерхової будівлі, яка не експлуатувалася.

Наслідки російського обстрілу Одеси
Вибиті вікна. Фото: ДСНС Одещини
В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку
Скло в будівлі. Фото: ДСНС Одещини
В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку
Вогнеборці гасять авто. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники оперативно ліквідували всі загоряння. До робіт залучили 53 працівники ДСНС та 13 одиниць техніки. На місцях також працювали психологи, які надавали підтримку мешканцям. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.

Наслідки російського обстрілу Одеси
Наслідки атаки на Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку
Пошкодженя після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку
Авто, яке згоріло після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що ворог атакував Харківщину. На жаль, загинула жінка з дитиною. Ще троє людей отримали поранення.

Також ми писали, що Росія атакувала енергооб'єкт у Нововолинську на Волині. ситуація в місті залишається контрольованою. Усі відповідні служби працюють, аби забезпечити місцевих мешканців водою і теплом.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака загиблі постраждалі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
