Атака дронів на Одесу 9 лютого: наслідки та жертви

Влучання у багатоповерхівку в Одесі — перші фото з місця атаки
У ніч на 9 лютого російська армія масовано атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. В місті постраждала житлова забудова. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передають Новини.LIVE.
Наслідки атаки
У ніч на 9 лютого, РФ масовано атакувала Одесу дронами. Один із безпілотників влучив прямо в дах 24-поверхового будинку. На місці сталася сильна пожежа, пошкоджено газову трубу. На жаль не обійшлося без жертв. За попередніми даними, один чоловік помер, попри реанімаційні заходи. Ще двоє людей отримали поранення, їм надають медичну допомогу.
Крім того, пошкоджено шість легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків. За іншою адресою зафіксовано руйнування триповерхової будівлі, яка не експлуатувалася.
Рятувальники оперативно ліквідували всі загоряння. До робіт залучили 53 працівники ДСНС та 13 одиниць техніки. На місцях також працювали психологи, які надавали підтримку мешканцям. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.
