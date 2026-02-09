Атака дронов на Одессу 9 февраля: последствия и жертвы

Авто, которое сгорело во время атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В ночь на 9 февраля российская армия массированно атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. В городе пострадала жилая застройка. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передают Новини.LIVE.

Последствия атаки

В ночь на 9 февраля, РФ массированно атаковала Одессу дронами. Один из беспилотников попал прямо в крышу 24-этажного дома. На месте произошел сильный пожар, повреждена газовая труба. К сожалению не обошлось без жертв. По предварительным данным, один человек умер, несмотря на реанимационные мероприятия. Еще два человека получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Экстренные службы пытаются спасти мужчину. Фото: ГСЧС Одесской области

Реанимационные мероприятия, фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Кроме того, повреждены шесть легковых автомобилей, здание фитнес-клуба и остекление окружающих домов. По другому адресу зафиксировано разрушение трехэтажного здания, которое не эксплуатировалось.

Выбиты окна. Фото: ГСЧС Одесской области

Стекло в здании. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожарные тушат авто. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания. К работам привлекли 53 работника ГСЧС и 13 единиц техники. На местах также работали психологи, которые оказывали поддержку жителям. Правоохранители документируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.

Последствия атаки на Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Повреждения после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Авто, которое сгорело после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что враг атаковал Харьковскую область. К сожалению, погибла женщина с ребенком. Еще три человека получили ранения.

Также мы писали, что Россия атаковала энергообъект в Нововолынске на Волыни. ситуация в городе остается контролируемой. Все соответствующие службы работают, чтобы обеспечить местных жителей водой и теплом.