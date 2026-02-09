Атака дронов на Одессу 9 февраля: последствия и жертвы

Попадание в многоэтажку в Одессе — первые фото с места атаки
В ночь на 9 февраля российская армия массированно атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. В городе пострадала жилая застройка. Один человек погиб, еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передают Новини.LIVE.
https://www.facebook.com/share/v/1GyZUbXBkH/
Последствия атаки
В ночь на 9 февраля, РФ массированно атаковала Одессу дронами. Один из беспилотников попал прямо в крышу 24-этажного дома. На месте произошел сильный пожар, повреждена газовая труба. К сожалению не обошлось без жертв. По предварительным данным, один человек умер, несмотря на реанимационные мероприятия. Еще два человека получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.
Кроме того, повреждены шесть легковых автомобилей, здание фитнес-клуба и остекление окружающих домов. По другому адресу зафиксировано разрушение трехэтажного здания, которое не эксплуатировалось.
Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания. К работам привлекли 53 работника ГСЧС и 13 единиц техники. На местах также работали психологи, которые оказывали поддержку жителям. Правоохранители документируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.
Напомним, мы сообщали, что враг атаковал Харьковскую область. К сожалению, погибла женщина с ребенком. Еще три человека получили ранения.
Также мы писали, что Россия атаковала энергообъект в Нововолынске на Волыни. ситуация в городе остается контролируемой. Все соответствующие службы работают, чтобы обеспечить местных жителей водой и теплом.
Читайте Новини.LIVE!