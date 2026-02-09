Видео
Видео

Попадание в многоэтажку в Одессе — первые фото с места атаки

Попадание в многоэтажку в Одессе — первые фото с места атаки

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 09:19
Атака дронов на Одессу 9 февраля: последствия и жертвы
Авто, которое сгорело во время атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В ночь на 9 февраля российская армия массированно атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. В городе пострадала жилая застройка. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

https://www.facebook.com/share/v/1GyZUbXBkH/

Последствия атаки

В ночь на 9 февраля, РФ массированно атаковала Одессу дронами. Один из беспилотников попал прямо в крышу 24-этажного дома. На месте произошел сильный пожар, повреждена газовая труба. К сожалению не обошлось без жертв. По предварительным данным, один человек умер, несмотря на реанимационные мероприятия. Еще два человека получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

РФ Атакувала Одесу дронами
Экстренные службы пытаются спасти мужчину. Фото: ГСЧС Одесской области
Внаслідок атаки на Одесу є жертви
Реанимационные мероприятия, фото: ГСЧС Одесской области
Масована атака на Одесу
Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Кроме того, повреждены шесть легковых автомобилей, здание фитнес-клуба и остекление окружающих домов. По другому адресу зафиксировано разрушение трехэтажного здания, которое не эксплуатировалось.

Наслідки російського обстрілу Одеси
Выбиты окна. Фото: ГСЧС Одесской области
В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку
Стекло в здании. Фото: ГСЧС Одесской области
В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку
Пожарные тушат авто. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания. К работам привлекли 53 работника ГСЧС и 13 единиц техники. На местах также работали психологи, которые оказывали поддержку жителям. Правоохранители документируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.

Наслідки російського обстрілу Одеси
Последствия атаки на Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку
Повреждения после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку
Авто, которое сгорело после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что враг атаковал Харьковскую область. К сожалению, погибла женщина с ребенком. Еще три человека получили ранения.

Также мы писали, что Россия атаковала энергообъект в Нововолынске на Волыни. ситуация в городе остается контролируемой. Все соответствующие службы работают, чтобы обеспечить местных жителей водой и теплом.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака погибшие пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
