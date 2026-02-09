Обстрел Одессы 9 февраля - погиб один человек

В Одессе в результате обстрела РФ погиб человек
Дата публикации 9 февраля 2026 01:39
Срочная новость
Россияне в ночь на 9 февраля массированно атаковали Одессу дронами. Сейчас уже известного, что в результате обстрела погиб по меньшей мере один человек.
Об этом в Telegram информирует глава Одесской МВА Сергей Лысак.
Жертва в Одессе из-за атаки РФ 9 февраля
"К сожалению, стало известно о погибшем в результате вражеской атаки на Одессу. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Новость дополняется...
