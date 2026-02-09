Обстрел Одессы 9 февраля - повреждены дома и произошли пожары

Срочная новость

Российские оккупанты в ночь на 9 февраля атаковали Одессу и область дронами. В областном центре в результате вражеских ударов повреждены жилые дома и произошли пожары.

Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Первые последствия обстрела Одессы в ночь на 9 февраля

"Враг массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В г. Одесса предварительно есть повреждения жилой инфраструктуры, возникли пожары", - говорится в сообщении.

Олег Кипер добавил, что сейчас информация о пострадавших уточняется.

Новость дополняется...