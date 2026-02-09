Обстріл Одеси 9 лютого - пошкоджені будинки та сталися пожежі

РФ атакувала Одесу — у місті пошкоджені будинки та виникли пожежі
Дата публікації: 9 лютого 2026 01:13
Термінова новина
Російські окупанти в ніч проти 9 лютого атакували Одесу та область дронами. В обласному центрі внаслідок ворожих ударів пошкоджені житлові будинки та сталися пожежі.
Про це у Telegram повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. В м. Одеса попередньо є пошкодження житлової інфраструктури, виникли пожежі", — йдеться у повідомленні.
Олег Кіпер додав, що наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.
