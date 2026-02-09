Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ атакувала Одесу — у місті пошкоджені будинки та виникли пожежі

РФ атакувала Одесу — у місті пошкоджені будинки та виникли пожежі

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 01:13
Обстріл Одеси 9 лютого - пошкоджені будинки та сталися пожежі
Термінова новина

Російські окупанти в ніч проти 9 лютого атакували Одесу та область дронами. В обласному центрі внаслідок ворожих ударів пошкоджені житлові будинки та сталися пожежі.

Про це у Telegram повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 9 лютого

"Ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. В м. Одеса попередньо є пошкодження житлової інфраструктури, виникли пожежі", — йдеться у повідомленні.

Олег Кіпер додав, що наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Новина доповнюється...

Одеса обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації