Обстріл Одеси 9 лютого - загинула одна людина

Люди у кареті швидкої допомоги. Ілюстративне фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Росіяни в ніч проти 9 лютого масовано атакували Одесу дронами. Наразі вже відомого, що внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина.

Про це у Telegram інформує глава Одеської МВА Сергій Лисак.

Реклама

Читайте також:

Жертва в Одесі через атаку РФ 9 лютого

"На жаль, стало відомо про загиблого внаслідок ворожої атаки на Одесу. Співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...