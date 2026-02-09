Обстріл Одеси 9 лютого - загинула одна людина

В Одесі внаслідок обстрілу РФ загинула людина
Дата публікації: 9 лютого 2026 01:39
Люди у кареті швидкої допомоги. Ілюстративне фото: Головне управління Нацполіції Одещини
Росіяни в ніч проти 9 лютого масовано атакували Одесу дронами. Наразі вже відомого, що внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина.
Про це у Telegram інформує глава Одеської МВА Сергій Лисак.
Жертва в Одесі через атаку РФ 9 лютого
"На жаль, стало відомо про загиблого внаслідок ворожої атаки на Одесу. Співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється...
