Головна Одеса В Одесі внаслідок обстрілу РФ загинула людина

В Одесі внаслідок обстрілу РФ загинула людина

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 01:39
Обстріл Одеси 9 лютого - загинула одна людина
Люди у кареті швидкої допомоги. Ілюстративне фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Росіяни в ніч проти 9 лютого масовано атакували Одесу дронами. Наразі вже відомого, що внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина.

Про це у Telegram інформує глава Одеської МВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Жертва в Одесі через атаку РФ 9 лютого

"На жаль, стало відомо про загиблого внаслідок ворожої атаки на Одесу. Співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Одеса обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія загиблі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
