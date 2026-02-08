Новые морские дроны РФ на оптоволокне: угроза для Одессы

Морской дрон. Фото иллюстративное: росСМИ

Россияне провели испытания новых безэкипажных катеров в Черном море, заявив об их массовом производстве. Аналитики считают, что такие дроны могут стать реальной угрозой для прибрежных городов, в частности Одессы.

Об этом пишет Defence Express сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ruska firma "Ушкуйник" je uspešno testirao lansiranje optičkih dronova sa serijski proizvođenog USV "Skorlupa" u Crnom moru - prvog ruskog USV sa optičkim kanalom upravljanja. Čamac se može koristiti samostalno za izviđanje i patrolu. Počela proizvodnja stotine komada mesečno. pic.twitter.com/ZVjujZIXv9 - Front Channel (@ChannelFront_sr) 5 февраля 2026 года

Что именно испытали россияне

По данным издания, российский научно-производственный центр "Ушкуйник" обнародовал видео испытаний безэкипажного катера под названием "Скорлупа". Его ключевая особенность — это управление через оптоволоконный кабель, а не радиоканал.

В корпусе катера предусмотрен специальный отсек с раздвижной дверцей, откуда запускаются FPV-дроны. Обозреватели говорят, что судя по конструкции, внутри может размещаться до двух беспилотников.

Как работают дроны

Во время испытаний, которые проходили в акватории Черного моря, из корпуса катера открылась дверца, после чего FPV-дрон взлетел, выполнил полет и отработал условную атаку по морской цели. По словам россиян, используются FPV-дроны на оптоволокне типа "Князь Вандал Новгородский".

Почему это опасно для Одессы

Обозреватели Defence Express отмечают, что технически ничто не мешает применять дроны для ударов по прибрежным городам. Ведь расстояние от временно оккупированных территорий до Одессы или Николаева составляет около 60 километров. Заявленная дальность FPV-дронов на оптоволокне в модернизированной версии — до 50-65 километров

Специалисты отмечают, что такие безэкипажные катера сложно обнаружить из-за их малых размеров и отсутствия радиоизлучения.

Напомним, удары по портовой инфраструктуре тормозят отгрузки и бьют по экономике. В отдельные месяцы отгрузки сокращаются на 20-30%.

Также мы писали, Россия стремилась отрезать Украину от Черного моря, дойти до границы с Молдовой и в перспективе угрожать самой стране. Однако украинская армия разрушила эти планы и существенно ослабила позиции РФ в море.