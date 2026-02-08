Відео
Головна Одеса У Чорному морі РФ тестує дрони, здатні бити по Одесі — деталі

У Чорному морі РФ тестує дрони, здатні бити по Одесі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 13:46
Нові морські дрони РФ на оптоволокні: загроза для Одеси
Морський дрон. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни провели випробування нових безекіпажних катерів у Чорному морі, заявивши про їх масове виробництво. Аналітики вважають, що такі дрони можуть стати реальною загрозою для прибережних міст, зокрема Одеси.

Про це пише Defence Express повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Що саме випробували росіяни

За даними видання, російський науково-виробничий центр "Ушкуйник" оприлюднив відео випробувань безекіпажного катера під назвою "Скорлупа". Його ключова особливість — це керування через оптоволоконний кабель, а не радіоканал.

У корпусі катера передбачено спеціальний відсік із розсувними дверцятами, звідки запускаються FPV-дрони. Оглядачі кажуть, що судячи з конструкції, всередині може розміщуватися до двох безпілотників.

Як працюють дрони

Під час випробувань, які проходили в акваторії Чорного моря, з корпусу катера відкрилися дверцята, після чого FPV-дрон злетів, виконав політ і відпрацював умовну атаку по морській цілі. За словами росіян, використовуються FPV-дрони на оптоволокні типу "Князь Вандал Новгородський".

Чому це небезпечно для Одеси

Оглядачі Defence Express зазначають, що технічно ніщо не заважає застосовувати дрони для ударів по прибережних містах. Адже відстань від тимчасово окупованих територій до Одеси чи Миколаєва становить близько 60 кілометрів. Заявлена дальність FPV-дронів на оптоволокні у модернізованій версії — до 50-65 кілометрів

Фахівці наголошують, що такі безекіпажні катери складно виявити через їх малі розміри та відсутність радіовипромінювання.

Нагадаємо, удари по портовій інфраструктурі гальмують відвантаження і б’ють по економіці. В окремі місяці відвантаження скорочуються на 20-30%.

Також ми писали, Росія прагнула відрізати Україну від Чорного моря, дійти до кордону з Молдовою та в перспективі загрожувати самій країні. Однак українська армія зруйнувала ці плани й суттєво послабила позиції РФ у морі.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси дрони випробовування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
