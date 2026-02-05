РФ не має шансів дійти до Одеси та кордону Молдови

Бойові дії на фронті. Фото ілюстративне: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Росія не має реальних можливостей прорватися до Одеси, Миколаєва чи кордонів Молдови. Активні бойові дії на півдні та в Чорному морі для армії РФ наразі недосяжні. Темпи наступу на сході залишаються вкрай низькими. Через це заяви про масштабний прорив залишаються лише на рівні погроз.

Про це в ефірі програми "Нова неділя" заявив народний депутат України Олексій Гончаренко, передають Новини.LIVE.

Плани Росії

Олексій Гончаренко наголосив, що розмови про можливі десанти чи прориви до півдня України не мають підстав. Депутат нагадав, що Росія прагнула відрізати Україну від Чорного моря, дійти до кордону з Молдовою та в перспективі загрожувати самій країні. Однак українська армія зруйнувала ці плани й суттєво послабила позиції РФ у морі.

"Завдяки діям Збройних сил України російська потужність у Чорному морі фактично підірвана. Російські кораблі бояться виходити в західну частину Чорного моря. Ні про які десанти чи форсування Дніпра сьогодні не йдеться", — наголосив нардеп.

Він також звернув увагу на ситуацію на Донбасі. Він зазначив, що темпи просування російських військ там украй низькі й поступаються навіть показникам часів Першої світової війни. За його словами, російські сили вже тривалий час намагаються захопити Покровськ, де до повномасштабної війни мешкало близько 100 тисяч людей.

"Російські війська вже близько 15 місяців намагаються взяти Покровськ. За останні місяці їхнє просування вимірюється сотнями метрів, інколи — кількома кілометрами. Це абсолютно мізерні результати", — зазначив він.

Депутат підсумував, що за таких темпів Росії знадобилися б десятки років для захоплення України.

"Ніхто не здатен вести таку війну навіть кілька років, не кажучи вже про сто. Тому шансів захопити Миколаїв чи Одесу немає", — заявив Гончаренко.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад мільйон військових. Це більше, ніж зазнала будь-яка країна в будь-якому конфлікті з часів Другої світової війни.

